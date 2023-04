Indiana Jones e il Quadrante del Destino, perché gli stessi villain tornano per la terza volta?

Come anticipato, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo film della saga con Harrison Ford e vedrà il prode archeologo impegnato ancora un volta a combattere i nazisti. a spiegare il motivo del ritorno costante dei villain, presenti per la terza volta nel franchise, ci ha pensato il regista James Mangold, che si è accollato l'onere di portare a compimento la saga.

Indiana Jones 5: una foto del film

Ospite della Star Wars Celebration 2023, Mangold ha spiegato a IGN: "I Nazisti fanno parte del personaggio di Indiana Jones tanto quanto ogni altro elemento del franchise. Ma penso anche che ci siano un milione di modi in cui è rilevante anche per il nostro mondo di oggi. Queste cose non muoiono. Questi gruppi nutrono sogni di ordine, rimpiangono i vecchi tempi e cercano di fare ritorno a quel regime. Quindi mi è sembrato che fosse sia familiare che importante per il presente".

Oscar 2023: Ke Huy Quan abbraccia Harrison Ford, la commovente reunion di Indiana Jones

Indiana Jones e la Ruota del Destino: un'immagine

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto capitolo dell'iconico franchise di Indiana Jones, vede il ritorno di Harrison Ford nel ruolo del leggendario eroe archeologo ed è diretto da James Mangold. Oltre a Ford, nel cast del film figurano anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

Il film è prodotta da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, in programma a maggio, e arriverà poi nelle sale il 28 giugno.