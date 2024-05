28 anni dopo, Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Jim 'in un modo sorprendente'

La presenza di Cillian Murphy nel film 28 anni dopo è stata confermata da Tom Rothman, a capo di Sony Motion Pictures Group.

L'attore aveva avuto la parte del protagonista, Jim in 28 Giorni dopo, il primo capitolo della storia post-apocalittica che mostrava il mondo devastato da una pandemia.

La presenza del premio Oscar

Tom Rothman ha ora confermato che Jim sarà coinvolto nella storia raccontata in 28 anni dopo, anche se non ha voluto condividere anticipazioni sul modo in cui il personaggio interpretato da Cillian Murphy tornerà sugli schermi.

Il produttore ha sottolineato che il premio Oscar farà parte del cast e avrà una parte importante nella nuova trilogia: "Sarà presente in un modo sorprendente e che crescerà. Questo è Danny Boyle al suo meglio, unito con un genere davvero commerciale, come abbiamo avuto con Edgar Wright e Baby Driver".

Danny Boyle e Alex Garland hanno infatti pianificato una storia che si svilupperà in tre nuovi film e nel primo capitolo reciteranno Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Jack O'Connell.

28 giorni dopo era arrivato nei cinema nel 2022 e aveva incassato oltre 82 milioni di dollari, portando, nel 2007, alla produzione del sequel 28 settimane dopo.

Nei prossimi mesi Cillian Murphy sarà impegnato nelle riprese del film di Peaky Blinders e di Blood Runs Coal.

Il lavoro sul set di 28 anni dopo, progetto che potrebbe contare su un sostanzioso budget di 60 milioni di dollari, dovrebbero iniziare nelle prossime settimane a Londra.