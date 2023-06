Spider-Man: Across the Spider-Verse, le condizioni di lavoro hanno spinto 100 animatori a licenziarsi

Le condizioni di lavoro proibitive di Spider-Man: Across the Spider-Verse avrebbero spinto oltre 100 animatori a dimissioni di massa.

Secondo quanto rivelato da Vulture, condizioni di lavoro proibitive per la realizzazione di Spider-Man: Across the Spider-Verse avrebbero spinto 100 creativi e artisti a dimissioni di massa.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena

Una fonte anonima avrebbe rivelato a Vulture la cultura del lavoro tossica e i ritmi proibitivi che prevedevano una settimana lavorativa di 11 ore al giorno 7 giorni su 7 per la realizzazione di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Nella testimonianza anonima il produttore Philip Lord viene eufemisticamente etichettato come "energico", prevalendo su produttori come Kemp Powers e chiedendo fino a cinque revisioni ai rendering finali. Pare che i ritardi legati alla pandemia fossero anche in parte dovuti all'incapacità di Lord di concettualizzare l'animazione prima che fosse completamente renderizzata.

Un animatore che si fa chiamare semplicemente 'Stephen' per conservare l'anonimato ha descritto la sua esperienza spiegando: "Più di 100 persone hanno lasciato il progetto perché non ce la facevano più. Ma molte sono rimaste solo per assicurarsi che il loro lavoro sopravvivesse fino alla fine, perché se viene cambiato, non è più tuo". La vicepresidente esecutiva di Sony Pictures Imageworks, Michelle Grady, ha difeso Lord sostenendo che fosse spesso "l'obiettivo dell'insoddisfazione sul posto di lavoro come messaggero per i vertici". La produttrice Amy Pascal ha aggiunto che il numero di revisioni rivelato è in linea con la realizzazione di quel tipo di film.

I retroscena sui problemi legati alla realizzazione di Spider-Man: Across the Spider-Verse suonano come una novità di fronte all'entusiasmo di pubblico e critica nei confronti del film, che ha riconquistato la vetta del box-office USA a quattro settimane dall'uscita, superando il target dei 500 milioni globali e diventando il terzo miglior incasso domestico del 2023 dietro Super Mario Bros. Il Film e Guardiani della Galassia Vol. 3. Phil Lord e Chris Miller hanno recentemente esortato i fan a non celebrare il successo della pellicola criticandone altre.

L'addetta alla supervisione dell'animazione di Across the Spider-Verse, Chelsea Gordon-Ratzlaff, ha stemperato scherzosamente l'atmosfera pubblicando un'immagine del fondoschiena del personaggio e incoraggiando i fan a twittare su Spider-Man 2099:

"Abbiamo tenuto i glutei quando erano importanti per la storia. Sappiamo cosa stiamo facendo, siamo professionisti".

Il commento è la risposta a una domanda di un fan riguardante gli aggiustamenti apposti ai modelli del film per alcune inquadrature. "Scolpiamo un sacco di corpi in animazione! Per quasi ogni inquadratura in realtà", ha spiegato Gordon-Ratzlaff. "Di default, ci vengono forniti modelli in 3D con forme molto arrotondate, quindi spesso eseguivamo un passaggio di modellatura dopo che la performance era approvata per dare ai personaggi un aspetto più scolpito. Nell'animazione, abbiamo scolpito di tutto: sagome, volti, oggetti di scena, anatomia/muscoli, capelli, vestiti, il cappuccio di Gwen e MOLTE chiappe ridotte/levigate (scusate)."