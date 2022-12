Indiana Jones e la Ruota del Destino, John Williams: "A breve gireranno un nuovo finale"

Il compositore John Williams si è lasciato sfuggire che la produzione di Indiana Jones e la Ruota del Destino sarebbe in procinto di girare un nuovo finale. Se confermato, il rumor darebbe forza alle voci circolate in precedenza, e smentite con forza dal regista James Mangold, secondo cui le proiezioni test di Indiana Jones 5 non sarebbero andate troppo bene.

Indiana Jones 5: una foto del film

Indiana Jones e la Ruota del Destino è il quinto film della serie, con il regista James Mangold che ha preso il posto di Steven Spielberg dietro la macchina da presa. Harrison Ford indossa ancora una volta l'iconico fedora di Indy nel ruolo principale, accompagnato da John Rhys-Davies nei panni del suo fedele amico Sallah. I nuovi arrivi nel cast includono Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Toby Jones e Antonio Banderas.

Durante il concerto tenutosi pochi giorni fa alla Scala di Milano, nel salutare il pubblico John Williams ha parlato dei suoi nuovi progetti facendo il punto su Indiana Jones e la Ruota del Destino e lasciandosi casualmente sfuggire la notizia dei reshoot di un nuovo finale (come si vede nel video pubblicato su YouTube da BadTaste.it). Ecco le sue parole: "Quindi abbiamo appena completato il film. Abbiamo forse un altro finale da girare, forse tra un paio di settimane".

Perché Indiana Jones e la ruota del destino ha bisogno di un nuovo finale?

I reshoot sono all'ordine del giorno a Hollywood, specialmente in progetti imponenti come un film della saga di Indiana Jones. Ma girare un nuovo finale potrebbe avere implicazioni più significative per il film. La necessità percepita di un nuovo finale potrebbe, infatti, derivare dalle presunte proiezioni di prova a cui il film è stato sottoposto definite "disastrose" dagli insider.

Uno dei finali che si diceva essere stato proiettato vedeva il passaggio di testimone da Indy al personaggio di Phoebe Waller-Bridge, Helena, affidandole il ruolo di nuova avventuriera per portare avanti il ​​franchise. Da allora, Mangold ha smentito le voci sulla sostituzione, spingendo l'idea che il passaggio del testimone non è mai stata tra le idee valutate e lo stesso Harrison Ford è intervenuto per smentire la voce. Tuttavia, se John Williams ha ragione sul nuovo finale, potrebbe significare che Mangold e il suo team stanno cercando un finale più soddisfacente in vista dell'uscita di Indiana Jones 5, previsto per la primavera del 2023. Restiamo in attesa per saperne di più.