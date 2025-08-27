Indiana Jones 5, Karen Allen: "Marion è un personaggio vitale, non poteva sparire"

Intervenuta ad un panel di Terrificon, Karen Allen ha raccontato di aver scritto direttamente al regista di Indiana Jones e il quadrante del destino, James Mangold, per convincerlo ad inserire il suo personaggio nel film.

L'attrice interpretò nel primo capitolo del franchise di Indy la vecchia fiamma del protagonista, Marion Ravenwood, comparsa anche nel film del 2008, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Karen Allen ha voluto a tutti i costi Marion Ravenwood in Indiana Jones 5

Inizialmente, Marion doveva avere un ruolo significativo nel quinto film ma quando James Mangold prese il posto di Steven Spielberg decise di rielaborare la sceneggiatura con l'aiuto di un nuovo team, e scelse di non incentrare la trama sentimentale sul legame tra Indy e Marion.

A quel punto, Karen Allen li contattò per convincerli del terribile errore che stavano commettendo: "Quando Steven doveva dirigere, io ero molto [presente]. Era su di noi, Indy e Marion" ha spiegato Allen "Ma poi, quando lui si fece da parte e presero un'altra direzione, credo di poterlo dire ora che è passato del tempo, non ero nella sceneggiatura completata quando James Mangold subentrò. Quando finì lo script, io non c'ero affatto. Mi fu comunicato e dissi che stavano facendo un terribile errore".

Harrison Ford e Karen Allen in una scena di I predatori dell'arca perduta

A quel punto scrisse una lettera alla produzione: "State facendo un terribile errore, scrissi. Marion è un personaggio vitale, interessante, meraviglioso che avete creato, non potete semplicemente lasciarla svanire nel nulla. Kathleen Kennedy mi telefonò e mi diede ragione". A quel punto, Marion fu inserita nella trama come la moglie di Indy, in una scena che conclude la loro storia insieme.

L'ultimo capitolo di Indiana Jones

Harrison Ford è tornato per l'ultima volta in Indiana Jones e il Quadrante del Destino, uscito nel 2023, per salutare, forse definitivamente, il personaggio che l'ha reso celebre nel mondo.

Nel cast del film con Harrison Ford anche Phoebe Waller-Bridge, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas.