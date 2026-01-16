"Indiana Jones non finirà mai": si riaccendono le speranze per un sesto film?

Kathleen Kennedy ha discusso del futuro del franchise di Indiana Jones e ha suggerito che potrebbe esserci un altro capitolo in futuro.

Dopo aver detto addio al suo ruolo di presidente della Lucasfilm, la produttrice ha ricordato il desiderio di Harrison Ford di tornare a interpretare il personaggio nel quinto film del franchise e ha indicato che la porta rimarrà sempre aperta per il proseguimento di Indiana Jones.

Un'ambizione che sicuramente faticherà a concretizzarsi, specialmente dopo il flop dell'ultimo capitolo, Indiana Jones e il Quadrante del Destino; il film ha incassato solamente 384 milioni di dollari su un budget enorme di 350 milioni. Inoltre, bisognerebbe considerare altri attori, visto che Ford ha ormai 83 anni.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in una foto

Un sesto capitolo di Indiana Jones è possibile?

In un'intervista con Deadline, Kennedy ha confermato che Harrison Ford è stato la forza trainante dietro Indiana Jones e il Quadrante del Destino. "Non voleva che Indy finisse con il quarto film. Voleva un'altra possibilità, e noi gliel'abbiamo data", ha detto Kennedy.

"Non credo che Indy finirà mai, ma non credo che nessuno sia interessato ad approfondire la questione in questo momento", ha aggiunto. "Questi sono film senza tempo e Indy non finirà mai".

Alla domanda se ci sarà un altro film di Indiana Jones, Kennedy ha risposto: "Non si può mai sapere. Ma siamo ancora tutti qui, Steven, Frank, io, Harrison e George. Quindi saremo noi a decidere se ce ne saranno altri o meno".

Star Wars Celebration: Billie Lourd insieme a George Lucas, Mark Hamill, Harrison Ford e Kathleen Kennedy

Chi c'è ora a capo della Lucasfilm?

Kennedy lascerà il suo ruolo dirigenziale alla Lucasfilm all'inizio del 2026, nominando Dave Filoni e Lynwen Brennan come suoi successori. "Due anni fa, sono andata da Bob e Alan per capire quale sarebbe stato il piano di transizione", ha detto. "Ho raccomandato che fossero Dave Filoni e Lynwen Brennan".

Kennedy ha in programma di tornare alla produzione e ha confermato il suo coinvolgimento nei futuri progetti di Star Wars insieme a Frank Marshall. "Voglio fare più film e vorrei avere l'opportunità di tornare a lavorare su un gruppo eclettico di film come facevo un tempo", ha aggiunto Kennedy, che ha inoltre espresso interesse nell'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale, in particolare per la narrazione su larga scala.