Indiana Jones 5: la spiegazione del titolo ufficiale e della storia, cos'è la Ruota del Destino?

Grade è la curiosità sul significato del titolo ufficiale di Indiana Jones 5 svelato poche fa insieme al primo trailer. Harrison Ford torna nel ruolo iconico dell'archeologo d'azione Indiana Jones, in un'avventura in cui affronta la propria mortalità.

In Indiana Jones e la Ruota del Destino lo vedremo, infatti, invecchiare e ringiovanire per esigenze temporali. Da quanto anticipato finora, la storia è ambientata nel 1969, sullo sfondo della corsa allo spazio, e vedrà l'archeologo scontrarsi ancora una volta coi Nazisti per impossessarsi di un prezioso manufatto, noto come Ruota del Destino, che presumibilmente possiede uno speciale potere.

La Ruota del Destino è collegata alla mitologia greca?

Dopo la (criticata) parentesi extraterrestre di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Indy dovrebbe tornare a occuparsi di archeologia religiosa. Tuttavia, non vi è alcun riferimento storico diretto a un artefatto chiamato "Ruota del Destino", il che rende il tutto piuttosto misterioso. È molto probabilmente un nome mistico per il meccanismo di Antikythera, un antico planetario greco alimentato a mano che è tradizionalmente considerato il primo computer analogico. Questo era usato per misurare le posizioni astronomiche, ed è importante ricordare che molte culture antiche credono che il destino di una persona sia controllato dalle stelle.

È possibile perciò che Indiana Jones e la Ruota del Destino colleghi il meccanismo di Antikythera ai miti greci, in particolare ad Atropo, una delle tre sorelle. Atropo è il Fato responsabile di suggellare le decisioni delle sue sorelle, è spesso rappresentata con una meridiana, che potrebbe essere riproposta come meccanismo di Antikythera. È anche il Fato che porta le forbici con cui tagliare i fili della vita di una persona. e questo spiega il motivo della scelta di mostrare anche la versione anziana di Harrison Ford. Un incontro con le forze associate ad Atropo porterebbe sicuramente Indiana Jones faccia a faccia con la sua mortalità.

La formula della storia di Indiana Jones 5

Indiana Jones e la Ruota del Destino segue una formula familiare nel franchise: anche stavolta Indy affronterà un gruppo di Nazisti a caccia di tesori per impossessarsi dell'artefatto. A capo dei Nazisti potrebbe esserci il personaggio di Mads Mikkelsen, Voller, descritto dall'attore come "un uomo che vorrebbe correggere alcuni degli errori del passato. Secondo Mikkelsen, "c'è qualcosa che potrebbe rendere il mondo un posto molto migliore in cui vivere". Secondo ScreenRant, è possibile che la Ruota del Destino possa essere usata per riscrivere il passato e cambiare il corso della storia, persino stabilire un mondo in cui i Nazisti non hanno mai perso. Se la teoria è corretta o meno, lo scopriremo al cinema a giungo 2023.