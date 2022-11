Indiana Jones 5 nei guai dopo le disastrose proiezioni test? [RUMOR]

Tornano a diffondersi nuove voci non troppo positive sulla qualità di Indiana Jones 5. Secondo quanto affermato dallo YouTuber Overlord DVD, le proiezioni test del quinto capitolo della saga si starebbero rivelando un disastro e Disney sarebbe nel panico. Secondo quanto rivelato, lo studio avrebbe testato sei finali diversi e al pubblico non ne sarebbe piaciuto neanche uno. Inoltre, pare che Disney sia seriamente preoccupata per l'ipotesi che il film faccia flop al botteghino.

Nel video si sostiene, inoltre, che Disney starebbe persino valutando l'ipotesi di far uscire Indiana Jones 5 direttamente in streaming su Disney+. In più, viene rivelato che Phoebe Waller-Bridge sostituirà Harrison Ford alla fine del film, assumendo il ruolo di nuova archeologa. Presumibilmente, questo sarebbe un modo per impostare il futuro del franchise aprendo all'ipotesi di ulteriori capitoli.

Un flop di Indiana Jones 5, però, potrebbe rappresentare morte certa per la saga dopo l'accoglienza controversa riservata a Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. I fan probabilmente incrociano le dita nella speranza di ritrovare Indy in gran forma per un'ultima strepitosa avventura, perciò speriamo che i rumor non trovino conferma.

Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, è stato scritto da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. Harrison Ford torna per l'ultima volta nei panni dell'archeologo Indiana Jones affiancato, stavolta, da Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas. John Williams firma ancora una volta la colonna sonora del progetto, in uscita a giugno 2023.