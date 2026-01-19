Indiana Jones, una serie animata in cantiere è stata cancellata: Lucasfilm ha fermato il franchise?

Kathleen Kennedy ha rilasciato un'intervista a Deadline in cui ha parlato di diversi argomenti legati a Lucasfilm, tra Star Wars e Indiana Jones. Dopo il flop de Il Quadrante del Destino, la saga sembra giunta ad un punto morto.

In passato, era in cantiere anche una serie televisiva animata legata al franchise di Indy ma poi il progetto è stato abbandonato. Kennedy spiega il motivo per il quale l'universo del personaggio interpretato da Harrison Ford.

La serie animata di Indiana Jones cancellata

In passato, Lucasfilm aveva pensato di realizzare una serie animata di Indiana Jones che fungesse un po' da ponte tra i vari film, un po' come accaduto con The Clone Wars per il franchise di Star Wars. Purtroppo, il progetto è stato abbandondato.

Primo piano di Harrison Ford ne Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Kathleen Kennedy si è espressa in questi termini sul franchise: "Non credo che Indy sarà mai davvero finito, ma non penso che in questo momento qualcuno sia interessato a esplorarlo". Proprio Kennedy è considerata una delle colpevoli del declino di Indiana Jones.

Il disastro dell'ultimo Indiana Jones e le ipotesi per il futuro

La teoria più probabile è che dopo il flop di Il Quadrante del Destino, Lucasfilm abbia deciso di mettere in standby il franchise, dopo cinque film e una serie tv prequel ad inizio anni '90. Di recente, è uscito sul mercato il nuovo videogioco su Indiana Jones, disponibile nel 2026 anche per Nintendo Switch 2.

Nel frattempo circolano voci su un possibile reboot della saga con un nuovo interprete di Indiana Jones ma la certezza è che il franchise deve risollevarsi dopo il disastro della gestione Kennedy. Disney ha dovuto registrare una perdita di 134,2 milioni di dollari per Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Il film, uscito nelle sale nel 2023, co-scritto e diretto da James Mangold. Nel cast anche la star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas, oltre a Harrison Ford nel suo storico ruolo di Indiana Jones.