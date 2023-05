Indiana Jones 5, gli autori: "Abbiamo fatto il possibile per terrorizzare Harrison Ford"

Mancano ormai pochissimo all'anteprima mondiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino al prossimo Festival di Cannes, così sono arrivate le prime dichiarazioni degli autori del film, che a quanto pare hanno provato di tutto per spaventare Harrison Ford.

In una nuova intervista rilasciata a Empire, gli sceneggiatori Jez Butterworth e John-Henry Butterworth hanno raccontato come hanno lavorato per creare tensione all'interno del film, anche immaginando l'Indy di Harrison Ford in una situazione il più possibile terrificante.

"Ce ne stavamo seduti con la palla numero otto ed era divertente pensare a Harrison che faceva le cose che avrebbe risposto ogni volta", ha spiegato Jez Butterworth. "Pensavamo: 'In quale terribile situazione vogliamo metterlo e vederlo uscire?' Lo fa meglio di chiunque altro, credo, nella storia del cinema".

Indiana Jones 5, Harrison Ford sulle critiche a il Regno del Teschio di Cristallo: "Dove sono adesso?"

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà diretto da James Mangold. Oltre a Ford, il cast comprende anche Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), John Rhys-Davies ("I predatori dell'arca perduta"), Shaunette Renee Wilson ("Black Panther"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Jurassic World: Fallen Kingdom"), Boyd Holbrook ("Logan"), Oliver Richters ("Black Widow"), Ethann Isidore ("Mortel") e Mads Mikkelsen ("Fantastic Beasts: I segreti di Silente").

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 28 giugno 2023.