Indiana Jones 5, Harrison Ford sulle critiche a il Regno del Teschio di Cristallo: "Dove sono adesso?"

Anche se c'è tantissimo interesse verso Indiana Jones e la Ruota del Destino, quinto film della saga di Steven Spielberg e George Lucas, è bene ricordare i risultati raccolti dalla pellicola precedente. Durante una recente intervista Harrison Ford è tornato proprio sulla questione, dicendo che dal suo punto di vista coloro che hanno demolito Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo avevano troppe aspettative sul progetto.

Indiana Jones 5: Harrison Ford in una foto del film

Quando The Hollywood reporter ha chiesto ad Harrison Ford la sua opinione sui critici che hanno demolito Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, il noto attore si è limitato a dire: "Dove sono adesso?", per poi continuare, "No. Voglio dire, [i critici] sono stati duri col film, ma cosa stanno facendo adesso? Capisco. Ma quelle erano le loro regole - non le regole [del regista Steven Spielberg e del co-sceneggiatore George Lucas]. Stavano imponendo le loro di regole su ciò che il film avrebbe dovuto essere. Non credo sia necessario affrontare questi problemi. Penso che tutti abbiano diritto alla propria opinione. Il film non ha avuto il successo che volevamo, forse. Ma comunque non ha generato un atteggiamento negativo nei confronti del nuovo progetto".

Ford, con le sue parole, ha quindi sottolineato il fatto che i fan, anche se delusi dall'ultima pellicola uscita non hanno mai smesso di amare il personaggio e il suo mondo, nutrendo nuove aspettative anche verso Indiana Jones 5. Atteso per l'estate 2023, vi ricordiamo che il suo cast comprende: Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies.