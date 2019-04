Il trono di spade: Maisie Williams si "lascia sfuggire" un super spoiler da Jimmy Fallon

Maisie Williams, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon per commentare l'arrivo dell'ottava stagione de Il trono di spade in tv, si è lasciata sfuggire un super spoiler per poi fuggire dallo studio imbarazzata. Peccato che tutto questo, in realtà, fosse solo un Pesce d'Aprile.

Mancano meno di due settimane alla messa in onda della stagione conclusiva de Il trono di spade e Jimmy Fallon ha ospitato nel suo show Maisie Williams, interprete di Arya Stark, uno dei personaggi più amati della serie HBO. Complice la data sul calendario, il 1 aprile, Fallon e Maisie Williams hanno gabbato i fan con un super spoiler che si è rivelato in realtà falso.

Nel corso dell'intervista, raccontando l'emozione di condividere il set con i colleghi per l'ultima volta, Maisie Williams si è "lasciata scappare" che Arya Stark muore nel secondo episodio dell'ottava stagione. Dopo un attimo di gelo l'attrice si è alzata imbarazzata ed è corsa via dallo studio, seguita poco dopo dal presentatore. Alla fine i due hanno rivelato che si era trattato solo di un Pesce d'Aprile.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà composta da 6 episodi. I primi due episodi dureranno 60 minuti, mentre i successi circa 80, proprio come dei film. La nuova stagione approderà sugli schermi televisivi di tutto il mondo a partire dal 14 aprile, in Italia la vedremo su Sky Atlantic.

La domanda che si pongono i fan è una sola: chi riuscirà a conquistare il Trono? Di recente una serie di infografiche realizzate basandosi sulle scommesse degli spettatori ha svelato chi ha più probabilità di salvarsi alla fine de Il trono di spade e chi di morire. Nel frattempo la star dello show Emilia Clarke ha rivelato di essere sopravvissuta a due aneurismi cerebrali da cui è stata colpita dopo le riprese della prima stagione de Il trono di spade. Il collega Kit Harington ha, invece, confessato di essere entrato in terapia dopo la morte di Jon Snow, suo personaggio nella serie tv. Chi non sta più nella pelle, può tener d'occhio quanto manca alla messa in onda con il countdown de Il trono di spade.

