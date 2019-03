Il Trono di Spade, Kit Harington: "Sono entrato in terapia dopo la morte di Jon Snow"

Il Trono di Spade ha causato non pochi problemi a Kit Harington, l'interprete di Jon Snow che ha rivelato di aver faticato a gestire lo stress aumentato dopo la "morte" del suo personaggio durante la quinta stagione.

L'attore, intervistato da Variety, ha infatti spiegato come il cliffhanger che aveva lasciato in sospeso milioni di fan in tutto il mondo avesse fatto aumentare l'attenzione sul suo personaggio e, di conseguenza, su di lui.

Kit ha quindi raccontato: "Non è stato un periodo positivo della mia vita. Mi sembrava come se avessi dovuto sentirmi la persona più fortunata in tutto il mondo quando, in realtà, mi sentivo davvero vulnerabile. Ho avuto un periodo complicato, come penso molte persone quando hanno venti anni". Harington ha proseguito sottolineando: "Il mio periodo più oscuro è avvenuto quando lo show sembrava stesse concentrandosi su Jon, quando è morto e tornato in vita. Non mi piaceva davvero che l'intero show si concentrasse su di lui, anche se questo invalidava il mio problema legato all'essere l'anello debole della catena visto che ora la storia era su Jon...".

La star della serie ha quindi deciso di chiedere aiuto: "In quel periodo ho iniziato ad andare in terapia e a parlare con le persone. Mi ero sentito davvero insicuro e non parlavo con nessuno. Dovevo sentirmi davvero grato per quello che avevo, ma in realtà ero preoccupato persino sul fatto se sapessi recitare oppure no".

La terapia ha quindi aiutato Kit Harington a superare i propri dubbi e problemi e ora l'attore ha spiegato di sentirsi in una situazione più tranquilla e all'insegna dell'equilibrio.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.