Il Trono di Spade, una star difende la stagione finale: "Quello che hanno fatto è la cosa giusta"

Il finale della serie Il Trono di Spade è uno dei più controversi degli ultimi anni, tuttavia uno dei protagonisti ha difeso ancora una volta il lavoro compiuto dagli sceneggiatori.

Lo show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin si è concluso con le puntate della stagione 8 che, all'epoca della messa in onda, avevano persino portato molti spettatori a lanciare una petizione per chiedere a HBO di rigirare l'ultimo capitolo della storia.

La difesa dell'interprete di Jon Snow

Kit Harington, interprete di Jon Snow, ha difeso la stagione 8 della serie Il trono di spade, di cui potete leggere la nostra recensione, durante un panel organizzato dal Motor City Comic Con.

L'attore ha dichiarato: "Per quanto riguarda l'ottava stagione, mi sento ancora molto protettivo nei suoi confronti".

Il trono di spade: Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

Kit ha spiegato: "Il motivo è che, immagino che voi l'abbiate vista dall'esterno, mentre io l'ho vista dall'interno. Quindi sapevo, sapevo quanta cura, quanto amore, quanto lavoro e quanta vita ci fossero stati dietro la sua realizzazione, e le conversazioni e le discussioni che ci saranno state intorno al tavolo su quale strada intraprendere e cosa fare".

Il miglior finale possibile?

Harington ha quindi continuato: "Credo che le persone più adatte a farlo fossero quelle che ci hanno regalato le prime sette stagioni, che l'hanno portata in TV, che hanno preso il progetto di George e lo hanno portato in televisione. Quindi la mia opinione è che ci possono essere stati degli errori, e ognuno di noi può decidere se gli è piaciuta o meno, e cosa ci è piaciuto e cosa no".

L'interprete di Jon Snow, che decide di entrare in azione per difendere i cittadini di Westeros dai piani di Daenerys, ha sottolineato: "Non ho alcun dubbio che quello che hanno fatto sia stata la cosa giusta, perché sono stati loro a proporcelo. E lo confermo. Mi sento molto protettivo nei confronti di questo show e di questa stagione. E penso che lo sarò sempre, in realtà".