Il trono di spade 8: ecco il countdown ad aprile 2019

Si avvicina l'ottava stagione de Il trono di spade, i fan possono tenere d'occhio il countdown per controllare quanto manca ad aprile 2019, data cruciale per lo show. Gli appassionati spettatori che hanno reso lo show HBO un successo internazionale possono tenere d'occhio il countdown de Il trono di spade sul web nell'attesa dell'arrivo dei nuovi episodi.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà composta da 6 episodi. I primi due episodi dureranno 60 minuti, mentre i successi circa 80, proprio come dei film. La nuova stagione approderà sugli schermi televisivi di tutto il mondo a partire dal 14 aprile, in Italia la vedremo su Sky Atlantic.

La settima stagione de de Il Trono di Spade si era conclusa con Jon Snow, Daenerys e Tyrion in viaggio con destinazione Grande Inverno e recentemente un video promozionale aveva anticipato la reazione di Sansa all'arrivo del gruppo.

Si preannunciano incontri e scontri fondamentali per la storia narrata nella serie tv, ma la domanda che si pongono i fan è una sola: chi riuscirà a conquistare il Trono? Di recente una serie di infografiche realizzate basandosi sulle scommesse degli spettatori ha svelato chi ha più probabilità di salvarsi alla fine de Il trono di spade e chi di morire. Nel frattempo la star dello show Emilia Clarke ha rivelato di essere sopravvissuta a due aneurismi cerebrali da cui è stata colpita dopo le riprese della prima stagione de Il trono di spade. Il collega Kit Harington ha, invece, confessato di essere entrato in terapia dopo la morte di Jon Snow, suo personaggio nella serie tv.

