Il Trono di Spade, nuovi retroscena sul finale a sette anni dall'addio alla serie

HBO ha diffuso in streaming un nuovo dietro le quinte sull'ottava stagione de Il Trono di Spade, quando sono ormai trascorsi già sette anni dal diviso finale della serie, che a molti fan non è proprio andato giù.

Dopo anni di successi di critica e dopo essersi affermata come un fenomeno senza precedenti della cultura popolare, l'ultima stagione della serie fantasy si è rivelata incredibilmente controversa, al punto da dare vita a una petizione su Change.org per rifare la stagione, che ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme.

Il trono di spade: Maisie Williams in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Cosa mostra il nuovo filmato sulla Stagione 8

Nell'ambito dei festeggiamenti di HBO per i 15 anni de Il trono di spade, a seguito del debutto televisivo dell'adattamento nel 2011, sono state ora rese pubbliche immagini inedite del dietro le quinte.

Il video mostra Emilia Clarke, Sophie Turner, Gwendoline Christie, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Peter Dinklage, Maisie Williams e Kit Harington mentre si salutano con commozione sul set dell'ottava stagione. Il video è accompagnato dall'iconica colonna sonora del compositore Ramin Djawadi.

Le critiche del cast al finale de Il Trono di Spade

Sebbene alcuni attori abbiano espresso le proprie critiche nei confronti della serie dopo la sua conclusione, tutti i membri del cast presenti nel nuovo filmato dietro le quinte dell'ottava stagione sottolineano quanto la serie abbia significato per loro.

Tutti gli attori presenti nel video facevano parte della serie sin dalla prima stagione, ad eccezione di Christie, entrata nel cast durante la seconda stagione, ma per tutti loro è stata un'esperienza che ha cambiato la loro vita, sia a livello personale che professionale.

House of the Dragon 2: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Cosa racconta il film in arrivo al cinema

Per adesso gli unici dettagli sulla trama trapelati anticipano che il film, intitolato Game of Thrones: Aegon's Conquest, seguirà le vicende del conquistatore Aegon I Targaryen, protagonista della saga di romanzi di George R.R. Martin Cronache del ghiaccio e del fuoco.

I Targaryen sono i sovrani di Westeros, "amanti dei draghi e dell'incesto" come scrive Variety, nei libri di Martin e nell'universo della popolare serie HBO che si è espanso coi prequel House of the Dragon e l'acclamata A Knight of the Seven Kingdoms.

In attesa del film prequel, l'universo de Il Trono di Spade si espanderà nei prossimi mesi con la terza stagione di House of the Dragon, mentre sarebbero in seri guai le riprese della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms dopo che un'inondazione ha colpito le location. Smentiti nel frattempo i rumor sulla possibile uscita autunnale di The Winds of Winter, il sesto atteso romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, rivelatisi una fake news.