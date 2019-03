Il trono di spade 8: le infografiche predicono vincitori e perdenti

Una serie di infografiche dedicate all'ottava stagione de Il trono di spade hanno anticipato vincitori e perdenti della serie HBO. Le probabilità di chi vivrà e chi morirà sono state organizzate in una serie di diagrammi esplicativi.

Con l'arrivo imminente dell'ottava e ultima stagione, i fan de Il trono di spade hanno piazzato le loro scommesse su chi riuscirà a conquistare il Trono nel gran finale. Non saranno molti a sopravvivere, vista la lunga serie di decessi che hanno caratterizzato Il trono di spade nelle precedenti stagioni e anche se ci sono dei chiari frontrunner per la conquista finale del Trono, i giochi sono aperti e tutto è possibile. La statistica, però, ci viene in aiuto con una serie di infografiche che visualizzano dati importanti di cui tener conto per indovinare il possibile finale.

Le infografiche sono state realizzate dal team di visualizzazione dati Visme che ha raccolto le scommesse sul finale dell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade attraverso il sito di scommesse on line Bovada. I dati sono stati poi convertiti in grafici per calcolare chi morirà per primo e chi governerà Westeros.

Chi morirà per primo nell'ottava stagione? Secondo i dati, in testa alla classifica delle probabilità di decedere ci sono tutti e tre i membri della famiglia Greyjoy - Euron (Pilou Asbæk) con il 40,8 percento, Yara (Gemma Whelan) con il 25 percento e Theon (Alfie Allen) con il 16,7 percento. Il personaggio con la più bassa probabilità di morire prima è Jon Snow (Kit Harington) con l'1 percento. Per quanto riguarda chi riuscirà a conquistare il potere, sedere sul Trono di Ferro e governare Westeros, Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) ha la più alta percentuale di possibilità con 25 percent. Jon Snow è al secondo posto con il 22,2 percento, mentre Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) è terza con il 16,7 percento. A seguire, Sansa Stark (Sophie Turner) e Gendry (Joe Dempsie) al 14,3 percento e 12,5 percento. Presto scopriremo se queste percentuali troveranno conferma nella serie tv o meno.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.

