Il Trono di Spade 8x01: gli autori parlano della rivelazione della premiere

Il Trono di Spade 8 è è iniziato con il primo episodio e nuove rivelazioni, come abbiamo spiegato nella nostra recensione de Il trono di spade 8x01.

Gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno ora commentato quanto mostrato nella puntata, approfondendo vari elementi, dal momento in cui Jon Snow ha scoperto la vera identità dei suoi genitori al primo incontro di Daenerys con le sorelle Stark.

Nel video di Inside the Episode realizzato per l'ultima stagione della serie Il trono di spade i due produttori e autori hanno spiegato alcune delle decisioni prese. Weiss ha sottolineato: "L'identità dei genitori di Jon per noi, a questo punto, non è una novità. Quello che non sappiamo è come reagirà. Cosa accadrà dopo questa notizia esplosiva?". Benioff ha aggiunto quanto fosse importante che quell'annuncio venisse compiuto da Samwell Tarly piuttosto che da Bran: i due hanno infatti un rapporto fraterno molto più forte, considerando il tempo che hanno trascorso insieme tra le fila dei Guardiani della Notte: "Sa che questa notizia ferirà Jon e che distruggerà la sua prospettiva sul mondo. Per quello che ne sanno l'Esercito dei Morti potrebbe attaccare il giorno seguente, qualcuno deve quindi dirlo a Jon prima che accada".

Weiss ha sottolineato: "A Jon viene detto qualcosa che sa essere vero, ma non può gestire. Quindi cerca di pensare a delle cose che gli impediscano di affrontare realmente ciò che gli è stato detto e questo è il fatto che Ned Stark gli abbia mentito per tutta la sua vita".

Un altro elemento importante è l'incontro che avviene tra diversi personaggi: Daenerys e Sansa, Tyrion e la giovane che ha sposato e da cui è stato poi diviso, e Jon e Arya che non esita a difendere la sorella e spiegare la sua disapprovazione nei confronti dell'accordo stretto con la giovane Targaryen. Benioff ha voluto ricordare: "Il sangue decisamente non mente quando si parla della famiglia Stark".

Ecco il video con le dichiarazioni degli showrunner:

Ricordiamo che Il Trono di Spade 8x01 andrà in onda in versione doppiata la prossima settimana, mentre per quanto riguarda Il Trono di Spade 8x02, sono uscite le anticipazioni e un promo.