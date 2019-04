Il trono di spade 8: quando andrà in onda la versione doppiata in italiano

Il Trono di Spade 8: ecco quando andrà in onda la versione doppiata in italiano.

Il Trono di Spade 8 sta per arrivare sugli schermi: ecco quando andranno in onda gli episodi con il doppiaggio in italiano su Sky!

La serie farà ritorno il 14 aprile con i nuovi episodi, su cui si sa ancora molto poco, anche se durante questa lunga attesa non sono certo mancati gli spoiler su Il Trono di Spade, le puntate saranno solo 6 ma, a detta del CEO di HBO, saranno come dei piccoli film, di durata compresa tra i 60 e i 90 minuti. Come ogni anno Il trono di spade arriverà in lingua originale in contemporanea con glidoppiaggio italiano su Sky? Bisognerà aspettare una settimana: il primo episodio doppiato andrà in onda il 22 aprile in prima serata su Sky Atlantic!

Dal trailer uscito poco tempo fa, abbiamo già avuto una vaga infarinatura di cosa ci aspetterà nella stagione conclusiva della serie HBO, da Daenerys Targaryen con Dothraki e Immacolati, al fianco di Jon Snow; passando per la preparazione di molti personaggi alla battaglia all'esercito del Re della Notte; il primo incontro di Sansa e Arya con i draghi leggendari e molto altro ancora.

Ma i fan di Westeros possono tirare un sospiro di sollievo, le avventure ispirate agli scritti di George R.R. Martin non finiscono qui, visto che HBO sta lavorando a uno prequel de Il Trono di Spade che è già in fase di pre-produzione. Nel cast molti nomi ingombranti, tra cui Naomi Watts e Josh Whitehouse.