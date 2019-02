Il trono di spade 8: chi vincerà? 5 personaggi con buone probabilità di sopravvivenza

Abbiamo già affrontato, a proposito de Il trono di spade 8, il tema più caldo di quest'attesa per il debutto dell'ultima stagione della serie: i personaggi che quasi certamente non arriveranno vivi all'epilogo del nostro amatissimo show. Come abbiamo sottolineato anche nel precedente articolo, comunque finisca per i personaggi che ci hanno accompagnato in questi otto anni, l'addio sarà generale: la serie chiude al culmine della sua gloria, e difficilmente qualcuno dei personaggi che hanno popolato la nostra prima esplorazione di Westeros tornerà in uno degli spinoff in lavorazione.

Ma se vogliamo credere fino in fondo al detto "chi non muore si rivede", perché non sperare nel miracolo? Vediamo quindi quali sono i personaggi che, con gli sparuti e miserevoli elementi che abbiamo in mano mentre corriamo verso l'incertezza e l'Apocalisse, sembrano avere le migliori possibilità di vedere l'alba dopo l'ultima battaglia, di respirare l'aria di una nuova primavera... di conservare la pellaccia, insomma. Chi vincerà?

Tyrion Lannister

Il Folletto è indubbiamente il personaggio preferito dell'Academy of Television Artes and Science (Peter Dinklage è abbonato alla nomination e ha vinto tre Emmy), è l'eroe che più sta a cuore a buona parte del pubblico, e, udite udite, è anche il beniamino di George R.R. Martin, che nella caratterizzazione di Tyrion Lannister ha riversato la propria personalità e il proprio irresistibile humour. Impensabile che Tyrion non arrivasse dunque, più o meno intero, alla stagione finale de Il Trono di Spade... ma adesso? Hey, potrebbe cavarsela lo stesso, razza di menagrami. Intanto non sarà sul campo di battaglia a portata di Estranei e non-morti, e poi, se il mondo dovesse salvarsi, chi meglio di lui per guidare i sopravvissuti e rifondare una società più giusta, pacifista e gaudente?

Arya Stark

L'unico ad essere più al sicuro del personaggio preferito di Martin è il personaggio preferito della moglie di Martin. Lo sanno tutti che la signora è una grande fan di Arya Stark e della sua interprete Maisie Williams, e che suo marito ha dichiarato di aver promesso di non ucciderla. Pare che Parris abbia minacciato il divorzio in caso di morte di Arya, e anche di Sansa, ma nessuno crede che entrambe le sorelle Stark possano salvarsi, ed è la statuaria rossa interpretata da Sophie Turner ad essere data per stramorta da bookmaker e commentatori. Ciò detto, è possibile che la serie segua la sua strada ormai indipendente, sacrificando un personaggio destinato a sopravvivere nei libri. Ed è possibile anche che Martin e consorte abbiano una sorpresa in serbo per noi: "George, tesoro, non credi che una morte orribile per Arya sarebbe ancora più memorabile se nel frattempo facessimo credere a tutti che mi hai giurato di risparmiarla?"

Tormund Veleno del Gigante

Non sappiamo neppure in che condizioni sia il nostro Bruto preferito dopo la distruzione di Forte Orientale, dove si trovava con Beric Dondarrion, causata dall'attacco del Re della Notte in sella al drago-zombi Viseron, ma scommettiamo che ne uscirà vivo (non abbiamo grandi speranze per Lord Beric, invece, possa il Dio della Luce lasciarlo riposare in pace, una buona volta), perché il Popolo Libero merita di ereditare il mondo o ciò che ne resta e lui è il suo rappresentante più tosto. Sul fatto che Tormund possa sposare Brienne e mettere al mondo con lei numerori bambini baciati dal fuoco, nerboruti e bellicosi, non ci giureremmo. Dopotutto, se credete che possa finire bene, vuol dire che non avete fatto attenzione...

Samwell Tarly

Il buon Samwell Tarly è un altro dei personaggi favoriti dal fatto di non essere guerrieri: se qualcun altro - ovvero probabilmente il suo amico Jon Snow, o la di lui zia/ amante Daenerys Targaryen - dovesse riuscire a salvare il mondo, Sam, nascosto in qualche biblioteca con Gilly e il bambino, si troverebbe al sicuro da ogni ulteriore insidia, se non quella di dover riprendere il nero e tornare alla Barriera a fare il Maester. Con ciò non ci stiamo certo prendendo gioco dell'erede di Collina del Corno, che ha avuto un ruolo importantissimo nel corso dello show, e forse lo avrà anche nel futuro che riusciamo a immaginare: quello di un mondo da ricostruire, in cui le donne e gli uomini intelligenti come Sam potrebbero incaricarsi di preservare e trasmettere la tecnologia, l'arte e la sapienza.

Bran Stark

Uno dei più grandi ruoli della stagione finale de Il trono di spade è quello di Bran Stark, dato che non crediamo che esaurirà la sua funzione comunicando a Jon la verità sulle sue origini. Quale che sia il suo destino, quello di essere l'unico in grado di decidere le sorti della battaglia grazie ai suoi poteri e alla sua onniscenza, o quello di rivelarsi il vero avversario del Dio della Luce, Bran ha trasceso l'umano diventando il Corvo dai tre occhi e il giovane Lord Stark che abbiamo conosciuto a Grande Inverno è morto da tempo. Eppure Bran Stark sopravviverà negli alberi-diga, nelle leggende senza tempo; più antico dei Sette Dei, più misterioso del fuoco di R'hllor, più potente del Dio della Morte.

