Il Trono di Spade 8x02: anticipazioni e promo video

Il Trono di Spade 8x02: ecco le anticipazioni e il video promo su quello che accadrà nell'episodio in onda domenica 21 aprile.

La puntata continuerà a raccontare quanto accade a Westeros ora che la maggior parte dei protagonisti si trova a Grande Inverno per unire le forze in vista di un terribile scontro con i non morti.

Nel promo condiviso da HBO si possono scoprire alcuni spoiler riguardanti il prossimo capitolo della storia raccontata nella serie Il trono di spade e la narrazione sembra proseguirà da dove si era interrotta nella première, di cui potete leggere la nostra recensione de Il trono di spade 8x01

Il video inizia con Jaime alle prese con Daenerys, il cui padre è stato ucciso proprio dal membro della famiglia Lannister, che gli spiega: "Quando ero bambina mio fratello mi raccontava una storia prima di andare a dormire. Raccontava dell'uomo che aveva ucciso mio padre e di tutte le cose che avremmo fatto a quell'uomo".

Il personaggio interpretato da Emilia Clarke e Sansa parlano poi della fiducia che non andava concessa a Cersei.

Il trono di spade 8, chi morirà? 5 personaggi con il destino segnato (o quasi)

Jorah viene quindi mostrato mentre sfodera una spada e la osserva con attenzione, Arya si prepara a combattere e Daenerys raggiunge nelle cripte di Grande Inverno Jon Snow.

I protagonisti devono infatti prepararsi a entrare in azione: Tormund, Beric ed Edd sono arrivati per avvisare Jon Snow che il Re della Notte e il suo esercito sono più vicini di quanto si possa pensare. Tormund spiega che il tempo a loro disposizione sta per finire rispondendo alla domanda che gli viene posta da Jon: "Prima che il sole sorga domani".

A Grande Inverno iniziano quindi i preparativi per la battaglia e Tyrion viene mostrato mentre osserva dalle mura il potenziale arrivo degli Estranei.

Ecco il video:

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic che lunedì 22 aprile trasmetterà anche il primo episodio doppiato in italiano.