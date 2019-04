Il Trono di Spade 8, Kit Harington: "I critici possono andare a farsi fottere"

La star de Il Trono di Spade Kit Harington ha un messaggio chiaro e forte per i critici, se non amano la serie possono andare a quel paese.

Kit Harington difende a spada tratta Il Trono di Spade, lo show che gli ha dato la fama, tanto da mandare a quel paese i critici e coloro che giudicano negativamente la serie tv.

"Indipendentemente da ciò che si pensi di questa ottava stagione, non voglio sembrare cattivo nei confronti dei critici, ma ogni critico che passa mezz'ora a scrivere male di questa stagione ed esprime giudizi negativi per me può andare a farsi fottere" ha dichiarato l'interprete di Jon Snow a Esquire.

Il trono di spade: Emilia Clarke e Kit Harington in una scena della premiere dell'ottava stagione

In realtà finora la premiere dell'ottava stagione de Il trono di spade è stata accolta positivamente ((qui trovate la nostra recensione del primo episodio dell'ottava stagione de Il trono di spade), ma a Kit Harington questo non sembra importare molto perché "so quanto lavoro ci abbiamo messo per fare questa cosa. So quanto le persone ci tengono. So quanta pressione il pubblico mette su questa produzione, so quante notti insonni abbiamo passato a la lavorare allo show perché per il pubblico è importante. Si preoccupano della storia, dei personaggi e noi non vogliamo deluderli."

Perché Jon Snow è il cuore (puro) de Il Trono di Spade

Potete approfondire gli spoiler e le anticipazioni sull'ottava stagione de Il trono di spade che potete seguire anche in streaming in italiano.

A rincarare la dose, Kit Harington aggiunge: "Se vi sentite offesi, non me ne importa niente. E' così che mi sento, perché ognuno di noi ce l'ha messa tutta. Alla fine nessuno è più fan della serie tv di noi, lo stiamo facendo per noi stessi. Questo è tutto ciò che possiamo fare, e sono felice che lo abbiamo fatto fino alla fine."

