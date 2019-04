Il Trono di Spade 8: tutti gli spoiler e le anticipazioni

Il Trono di Spade 8: Kit Harington in una foto dell'ultima stagione

La data più importante dell'anno per i fan delle opere di George R.R. Martin si avvicina: il 14 aprile andrà finalmente in onda il tanto atteso primo episodio e Il Trono di Spade 8, l'ultimo primo episodio di una serie tv che ha davvero fatto la storia. Come tutti sappiamo quella che vedremo questa prima primavera sarà l'ultima stagione della serie HBO (sì, i prequel de Il Trono di Spade sono in preparazione, ma sarà davvero la stessa cosa?) e, visto quello a cui i suoi autori David Benioff e D.B. Weiss ci hanno abituato negli anni passati, e considerati gli spoiler su Il trono di Spade 8, ci si prospetta davvero qualcosa di epico.

Ma che cosa è trapelato de Il trono di spade 8? Quali indiscrezioni hanno fatto la gioia dei fan più incalliti negli ultimi mesi? Sono pochi quelli di noi a non farsi spaventare dai leak sulla propria serie preferita, e quest'articolo è pensato proprio per coloro che non possono fare a meno di scoprire prima di tutti gli altri quello che accadrà nei sei episodi che compongono Game of Thrones 8. Un disclaimer, anche se inutile visto il titolo dell'articolo, è necessario: Attenzione, ci saranno spoiler! Tutto quello che segue lo abbiamo trovato navigando in lungo e in largo negli anfratti più oscuri della rete, in quei luoghi dove i più assidui seguaci di George R.R. Martin si incontrano per condividere foto di scena, filmati rubati e frammenti di copione sfuggiti ai rigidissimi controlli di HBO. Ovviamente, si tratta sempre e solo di indiscrezioni, non è quindi detto che niente di quello che leggerete alla fine accadrà veramente nella serie (e in certi casi onestamente ci speriamo). Per venire incontro però a tutti coloro che desiderano saperne di più su questa ottava stagione, ma non vogliono però rovinarsi il finale, abbiamo deciso di mettere in ordine le anticipazioni che seguono da quella più "innocua" alla più rivelatrice e "pericolosa", scegliete voi fino a che punto andare avanti nella lettura. Inoltre, a questo articolo ne seguirà un altro, interamente dedicato alle teorie sull'incredibile finale de Il Trono di Spade.

Prima di cominciare con la nostra lista di spoiler facciamo un breve punto della situazione, per capire dove eravamo rimasti e su cosa presumibilmente si incentrerà questa ottava stagione. La settima stagione de Il trono di spade si è conclusa con Jon e Daenerys che da Approdo del Re partono per il Nord, pronti a prepararsi per una sanguinosa battaglia contro l'esercito dei non-morti. I due, che proprio durante il viaggio verso Grande Inverno diventano amanti, sono convinti di avere l'appoggio militare di Cersei Lannister, che in realtà non intende mandare in aiuto le sue truppe ma anzi ingaggia, tramite Euron Greyjoy, la Compagnia Dorata, un esercito di mercenari di Bravoos. Contemporaneamente gli Estranei raggiungono finalmente la Barriera e Viserion, ora diventato un drago non-morto al mando del Re della Notte, fa crollare il muro. L'ottava stagione del trono di spade sarà quindi dedicata alla Grande Guerra contro gli Estranei, che hanno oltrepassato la Barriera e si preparano a portare distruzione ad Occidente. Chi sopravvivrà a questa terribile guerra?

Il trono di spade 8: il punto sui personaggi alla vigilia dell'ultima stagione

Come inizierà Il Trono di Spade 8? La prima scena della stagione

Secondo numerose indiscrezioni la prima scena de Il Trono di Spade 8 si svolgerà a Città dell'Inverno, il centro abitato subito fuori le mura di Grande Inverno (che avevamo già brevemente visitato durante la prima e la quinta stagione). Alcune scene del primo episodio sono state inserite nel trailer (che, insieme alle foto promozionali pubblicate da Entertainment Weekly dovrebbe coprire l'arco narrativo esclusivamente dei primi tre episodi): l'arrivo di Jon e Daenerys e della loro armata a Grande Inverno passerà proprio da Città dell'Inverno, dove vedremo un bambino che osserva l'enorme processione. Subito evidente è il parallelismo con il primo episodio della prima stagione, in cui Bran osservava dalle mura l'arrivo di Robert Baratheon e del suo seguito. Nell'episodio 8x01 potremo inoltre vedere alcune scene in cui Daenerys interagirà sia con Sansa che con Arya. I primi tre episodi dell'ottava stagione copriranno l'arco narrativo tra l'arrivo a Grande Inverno di Jon e Daenerys e l'inizio della sanguinosa battaglia contro il Re della Notte e il suo esercito di non morti di cui parleremo nel dettaglio tra poco.

Il trono di spade 8: il nostro commento al trailer dell'ultima stagione

Il ritorno di Rhaegar e di altri personaggi

Con soli sei episodi rimasti sarà difficile che in questa stagione tornino molti dei personaggi secondari che abbiamo conosciuto durante la serie. Confermata però è la partecipazione all'ottava stagione di Bella Ramsey, interprete dell'amatissima Lyanna Mormont, e di Harry Grasby e Megan Parkinson, nei rispettivi ruoli di Ned Umber e Arys Karstark. Ve li ricordate nella scena del giuramento di fedeltà a Jon all'inizio della scorsa stagione? La loro presenza indica che prenderanno probabilmente parte alla guerra contro il Re della Notte. Tra i personaggi che faranno ritorno ci sarà molto probabilmente anche Rhaegar Targaryen: Will Scolding, che ha interpretato quello che si è rivelato essere il padre di Jon nella settima stagione, è stato infatti fotografato mentre si trovava a Belfast, città dove sono state girate gran parte delle riprese de Il Trono di Spade 8. E' probabile che rivedremo Rhaegar in uno dei flashback sul passato di Bran, come era accaduto appunto nell'episodio 7x07, e se magari assieme a lui ritroveremo anche Lyanna Stark (Aisling Franciosi).

Rivedremo il metalupo Ghost?

L'ultima volta che Ghost, il metalupo di Jon Snow, è comparso nella serie è stato nell'episodio 6x02, quando veglia il corpo del suo padrone subito prima che questo risorga. Joe Bauer, supervisore degli effetti speciali della serie, ha detto che a Ghost verrà dato molto più spazio in questa stagione rispetto alle ultime: la ragione per cui di metalupi se ne sono visti così pochi ultimamente ne Il Trono di Spade è che dal punto di vista degli effetti speciali sono piuttosto difficili da realizzare, soprattutto perché vengono utilizzati dei lupi veri, dal comportamento non sempre prevedibile, per poi modificarne le dimensioni. Molti fan de Il Trono di Spade hanno ipotizzato che in una certa scena del trailer, in cui si vedono cavalli al galoppo probabilmente in un campo di battaglia, si intravedessero anche le zampe di un metalupo. Altri invece affermano che sia impossibile distinguere se Ghost fosse o meno parte della scena. La domanda più interessante da porsi, almeno per noi, è un'altra: In Il Trono di Spade 8 rivedremo solo Ghost o farà ritorno anche Nymeria?

Un'epica battaglia a Grande Inverno

Come già vi anticipavamo la battaglia a Grande Inverno contro il Re della Notte ed il suo esercito sarà qualcosa di epico, qualcosa di mai visto prima in televisione. I tempi di lavorazione di questa scena sono stati lunghissimi, solo per girarla, in diverse location tra cui Magheramorne in Irlanda del Nord, ci sono voluti infatti 55 giorni: la battaglia a Grande Inverno sarà molto più imponente di qualsiasi cosa si sia visto finora nella serie, anche, come dichiarato da Peter Dinklage, della sanguinosissima Battaglia dei Bastardi (episodio 6x09). Dal trailer e dalle foto dei set, sia quello di Grande Inverno a Moneyglass che quello a Magheramorne, si può dedurre che per contrastare all'arrivo dei non-morti l'esercito guidato da Jon e Daenerys combatterà con armi fatte di Vetro di Drago (le lance degli Immacolati hanno infatti nuove punte fatte di questo materiale) e le mura del castello verranno tappezzate di lame che impediranno la scalata agli intrusi. Alla battaglia prenderanno parte, oltre agli Immacolati, anche i Dothraki: coloro che cadranno durante il combattimento torneranno forse come non-morti? Dall'analisi delle poche foto trapelate è molto probabile che questo accada.

Il trono di spade 8: chi vincerà? 5 personaggi con buone probabilità di sopravvivenza

La morte di Jamie

Avevamo lasciato Jamie mentre abbandonava sua sorella Cersei, dopo il suo rifiuto a mandare le truppe dei Lannister a Nord. Jamie è diretto a Grande Inverno dove, come abbiamo visto in una brevissima scena del trailer, si offrirà di combattere con Jon e Daenerys contro i non-morti ("Ho promesso di combattere per i vivi, e intendo mantenere quella promessa."). Secondo gli spoiler che sono trapelati in rete a Grande Inverno Jamie rincontrerà Brianne, e i due combatteranno fianco a fianco contro l'esercito del Re della Notte: purtroppo è molto probabile che Jamie non sopravvivrà alla battaglia e morirà tentando di proteggere Westeros dai Camminanti Bianchi.

Theon andrà in soccorso di Yara?

Parliamo ora di uno dei personaggi più sfortunati dell'intera serie: Theon Greyjoy. Yara è stata fatta prigioniera da Euron Greyjoy e Theon aveva chiesto aiuto per poterla salvare. Secondo varie indiscrezioni i due fratelli si incontreranno durante la stagione 8 (Yara potrebbe essere quindi effettivamente tratta in salvo) e i Greyjoy potrebbero poi spostarsi a Nord per partecipare alla battaglia contro i non-morti. Durante il trailer abbiamo visto due scene in cui compaiono le navi dei Greyjoy, in una le vediamo in mare e nell'altra vediamo che trasportano la Compagnia Dorata ingaggiata da Euron probabilmente verso Approdo del Re.

In molti, vedendo il trailer, hanno immaginato che le navi in mare siano le stesse che trasportano la Compagnia, ma un particolare potrebbe essergli sfuggito: lo stendardo di Euron Greyjoy è sì una piovra dorata (come vediamo sulle vele delle prime navi) ma con un punto rosso ben evidente al centro, punto che poi si intravede nelle barche dietro a quella che trasporta i soldati della Compagnia. Che non sia altro che un trucco di HBO per depistarci con il trailer? Le prime barche potrebbero infatti essere quelle di Theon usate per salvare Yara. Un ulteriore prova a favore di questa tesi è che tra le prime tre barche non si vede la Silenzio, la nave personale di Euron.

L'incontro tra Jon e Cersei?

Alcune foto da un set in Croazia, hanno fatto parlare tantissimo i fan, soprattutto quelli di Cersei. A Dubrovnik erano presenti Lena Headey, Kit Harington e Hafþór Júlíus Björnsson, che interpreta Gregor Clegane. Da quello che possiamo dedurre dalle immagini trapelate ci sarà un incontro tra Cersei e Jon Snow, forse in quella che potrebbe essere la città portuale di Porto Bianco. Alcuni fan hanno immaginato che, nel caso Jon e i suoi vengano sconfitti nella battaglia contro i Camminanti Bianchi, lui potrebbe scegliere di chiedere nuovamente aiuto o addirittura asilo a Cersei.

Il tanto atteso Cleganebowl

Concentriamoci ora sui fratelli Sandor e Gregor Clegane. Per i fan della serie uno degli eventi più attesi è il cosiddetto Cleganebowl, l'epico duello all'ultimo sangue tra il Mastino e la Montagna, che avrà finalmente luogo nell'ottava stagione de Il Trono di Spade. Alcuni hanno addirittura immaginato che Sandor supererà la sua storica paura per il fuoco utilizzandolo poi per sconfiggere il fratello, che come ricordiamo era stato riportato in vita dopo la morte da Qyburn ed era tornato come una specie di zombie. In una copertina di Entertainment Weekly i due sono inoltre apparsi mentre incrociano le spade, pronti al duello: certo, questo non conferma che il Cleganebowl avrà luogo ma sembrerebbe comunque volerlo sottintendere.

Un devastante incendio ad Approdo del Re

HBO, durante le riprese dell'ottava stagione, ha fatto costruire a Belfast un enorme set che riproduce nel dettaglio Approdo del Re: tale dispiegamento di forze è probabilmente dovuto alla necessità di girare una scena molto impegnativa ma di grande importanza proprio in quella location. E' possibile che in uno degli ultimi episodi (se non forse l'ultimo) Approdo del Re verrà rasa al suolo dal fuoco dei draghi, non è certo però se si tratterà di quello di Drongon e Rhaegal o di quello di Viserion guidato dal Re della Notte. Foto del set di Belfast prima e dopo l'incendio confermano che la Approdo del Re verrà quasi completamente distrutta e che al termine dell'ottava stagione i Sette Regni si ritroveranno senza una capitale.

Arya muore?

Che cosa sappiamo riguardo al destino delle sorelle Stark nell'ottava stagione? Dal trailer abbiamo capito che Arya prenderà parte attiva alla battaglia contro l'esercito del Re della Notte: Maisie Williams ha infatti dichiarato che al suo personaggio negli ultimi sei episodi di Game of Thrones verrà dato molto più spazio e che l'ultima scena che ha girato (che non vuole necessariamente dire che sia l'ultima in cui lei appare perché le scene non vengono girate in ordine) è stata a sua parere perfetta. Di questa ultima scena sappiamo però solamente una cosa: Arya era da sola. Maisie Williams ha inoltre pubblicato una foto su Instagram, per dire addio allo show, in cui si vedono le sue scarpe da tennis completamente ricoperte di sangue: saranno solo risultato della violenta battaglia a cui prenderà parte o sono una previsione del suo destino? Arya sopravvivrà a questa ottava stagione? Molto probabilmente. Una voce molto diffusa nel web è che Arya si trovi ad Approdo del Re nel momento della sua distruzione e che si sia recata nella città proprio per uccidere Cersei Lannister (ricordate che la regina era una delle voci della sua lista vero?). Che Arya riesca effettivamente ad uccidere Cersei non possiamo saperlo, e non è facile stabilire chi morirà ne Il Trono di Spade 8 e ma è quasi certo che la giovane assassina riuscirà a fuggire illesa dalla città.

Il destino di Tyrion

Concludiamo infine questa lista con l'anticipazione che meno avremmo voluto darvi, quella che riguarda la morte di uno dei personaggi più amati de Il Trono di Spade: Tyrion. Secondo alcune indiscrezioni molto diffuse nel web nell'ultimo episodio della serie Tyrion verrà portato nella Fossa del Drago e processato per tradimento, da persone fedeli a Jon Snow tra cui Sir Davos, e subito dopo giustiziato. Secondo molti il processo a Fossa del Drago viene confermato da alcune foto di scena diffuse in rete, in cui si vede Tyrion di fronte a vari personaggi che potrebbero proprio star decidendo del suo destino. Sulla ragione per cui Tyrion venga accusato di tradimento in rete girano diverse voci: secondo quelle più diffuse il personaggio di Peter Dincklage volterà le spalle proprio a Daenerys, che aveva sempre incondizionatamente appoggiato, forse per proteggere i pochi Lannister rimasti, tra cui sua sorella Cersei. Altri affermano che Tyrion potrebbe essere processato per aver fatto distruggere Approdo del Re con il fuoco dei draghi, uccidendo migliaia di innocenti forse per impedire che vengano trasformati in non-morti con l'arrivo dei Camminanti Bianchi. L'esercito del Re della Notte verrà però sconfitto prima dell'arrivo alla capitale: la colpa di Tyrion potrebbe essere quella di far radere al suolo la città prima ancora di sapere se gli Estranei vengono o meno sconfitti. Qual è l'ipotesi più plausibile? Tyrion verrà davvero giustiziato? Fortunatamente dovremo aspettare molto poco per scoprirlo.