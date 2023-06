Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim 'infonderà un po' di femminismo nella saga di Tolkien'

Un nuovo report proveniente direttamente dall'Annecy International Animation Film Festival 2023 svela che l'atteso film spinoff Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim "inietterà un po' di femminismo" nel classico racconto di Tolkien di Helm Hammerhand.

Il film d'animazione Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è stato annunciato nel giugno 2021 dal presidente della Warner Bros. Animation Sam Register, il quale ha spiegato: "Questa sarà l'ennesima avventura epica del mondo di J.R.R. Tolkien mai raccontata prima. Siamo onorati di collaborare con gran parte degli incredibili talenti dietro entrambe le trilogie cinematografiche insieme a nuovi creativi per raccontare questa storia".

All'epoca è stato anticipato che il film avrebbe raccontato "la storia segreta della fortezza del Fosso di Helm, scavando nella vita e nell'epoca intrisa di sangue di Helm Mandimartello."

La storia di Helm Mandimartello

Tolkien ha raccontato la storia di Helm Mandimartello nell'Appendice a Il signore degli anelli, in cui si narra del conflitto che esplode tra Helm e un arrogante e ricco proprietario terriero di nome Freca. Helm colpisce Freca con un pugno, poi dichiara lui e i suoi uomini nemici di Rohan.

Rispetto al racconto originale, gli autori del film animato presentato ad Annecy si sono presi delle libertà visto che, secondo Slashfilm, la storia si concentrerà soprattutto sulla figlia di Helm, Hèra. La produttrice Philippa Boyens ha spiegato la decisione di farla diventare la protagonista col fatto che "tutti gli altri muoiono!".

Non solo Hèra sarà la protagonista, ma secondo Slashfilm il personaggio è basato su "Æthelflæd, Signora dei Merciani e figlia del re del Wessex Alfredo il Grande". Æthelflæd si sposò con Æthelred dopo che Alfredo vinse la battaglia di Edington per cementare un'alleanza strategica con Mercia. Æthelred era il Signore dei Merciani.

Oltre a concentrarsi sulla figlia di Helm piuttosto che su di lui, il film in arrivo conterrebbe una scena che "mostra la politica in azione a Edoras, con un signore di Rohan che vuole cancellare la storia di un gruppo di donne guerriere, preludio di ciò che accadrà".

Deadline ha anticipato l'ingaggio di Brian Cox, Gaia Wise e Miranda Otto nel doppiaggio di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Cox interpreterà il protagonista della pellicola fantsy, il Re di Rohan. Gaia Wise sarà la voce di Hera, sua figlia, mentre Luke Pasqualino doppierà l'antagonista della pellicola, Wulf. Per quanto riguarda Miranda Otto, l'attrice riprenderà il ruolo di Eowyn, vergine di Rohan e narratrice della storia.