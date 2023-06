Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Da settimane ormai non si fa che parlare del nuovo anime intitolato Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, la pellicola che permetterà ai fan di intraprendere un nuovo viaggio attraverso il mondo della Terra di Mezzo. L'universo creato da J.R.R. Tolkien non è paragonabile a nessun altro per quanto concerne i progetti fantasy in quanto, grazie alla sua prosa dettagliata, ai numerosi prequel, alle lingue inventate di sana pianta e a un'ambientazione unica, rappresenta una sorta di Sacro Graal per coloro che vogliono realizzare adattamenti per il grande e il piccolo schermo.

Il regista Peter Jackson sul set del doppio film The Hobbit

Dopo la trilogia originale di Peter Jackson, che è stata una delle serie di film di maggior successo della storia del cinema e che ancora oggi vanta una fandom molto fedele, è stata la volta de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie targata Prime Video che ha ottenuto un successo straordinario. Tuttavia, la Warner Bros. detiene ancora i diritti dei film originali de Il Signore degli Anelli e lo studio ha deciso di portare avanti la saga con un nuovo film intitolato Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim: questo adattamento anime del mondo di Tolkien sarà un prequel e trarrà ispirazione dall'aspetto estetico e dall'atmosfera della trilogia originale di Jackson. Se credete che un'anime basato sulle amate pellicole dei primi anni duemila possa essere di vostro interesse, allora continuate a leggere per scoprire tutto ciò che sappiamo su questo imminente nuovo progetto.

La data di uscita ufficiale

Gli Anelli del Potere: un primo piano di Galadriel

La Guerra dei Rohirrim sarà distribuito dalla Warner Bros. il 12 aprile 2024 e, almeno per il momento, si prevede che uscirà nello stesso giorno di altri thriller ancora senza nome di Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella) e M. Night Shyamalan. Durante i festeggiamenti del 20º anniversario dell'uscita de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, la New Line Cinema ha annunciato di voler accelerare la produzione del nuovo anime, promettendo di portare avanti la sua collaborazione con la Tolkien Estate, l'ente giuridico che gestisce e cura i diritti di pubblicazione e sfruttamento degli scritti di Tolkien.

La Warner Bros. distribuirà il film esclusivamente nei cinema, in quanto il CEO David Zaslav ha promesso di impegnarsi nelle uscite cinematografiche e di non produrre più pellicole destinate esclusivamente al mondo dello streaming. Tuttavia, una volta terminato il periodo di proiezione cinematografica e digitale, ci si aspetta che il film venga reso disponibile per lo streaming su Max, il nuovissimo servizio della WBD.

Il nuovo film ha già un trailer?

La Warner Bros. deve ancora lanciare una campagna di marketing per La Guerra dei Rohirrim ma, secondo quanto rivelato nelle ultime ore, lo studio avrebbe intenzione di regalare ai fan un primo teaser della pellicola durante l'Annecy Film Festival che si terrà oggi. Finora, l'unica immagine ufficiale che è stata diffusa è un'opera d'arte promozionale della Weta, pubblicata nel febbraio del 2022, che mostra una scena di battaglia che probabilmente sarà presente nel film; questo primo fotogramma è stato ampiamente lodato dai fan su Twitter, in quanto sin da un primo sguardo risulta chiaro che i disegnatori si siano profondamente ispirati allo stile della trilogia di Peter Jackson:

La trama dell'anime

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - una suggestiva immagine della serie

Ambientato 183 anni prima degli eventi mostrati ne Il signore degli anelli - Le due torri, La Guerra dei Rohirrim racconta la storia di Helm Mandimartello, il nono re di Rohan e l'ultimo della sua stirpe, nonché l'uomo che ha dato il nome al celeberrimo Fosso di Helm. Ne Le Due Torri di Jackson appare una statua di Mandimartello, il re di Rohan che creò e difese il Fosso di Helm dagli assalitori del Dunland. Nato nella Casa di Eorl, Helm è noto tra i cultori dello scrittore britannico come colui che ha guidato i Rohirrim attraverso periodi di turbolenze e conflitti con gli Uomini del Dunland, una tribù di selvaggi, assetati di vendetta, che furono costretti dai Rohirrim a vivere ai confini di Rohan.

All'epoca, il re Helm era in conflitto con un potente proprietario terriero Dunlandiano di sangue Rohirrim di nome Freca, che cercò di combinare un matrimonio tra suo figlio Wulf e la figlia del re Helm, Hera. Tuttavia, Freca fu accidentalmente ucciso da Helm e questo portò a un attacco da parte dei Dunlandiani, guidati da Wulf, in cui Helm fu sconfitto. Costretto a ritirarsi, il Re si rifugiò in ciò che successivamente prese il nome di Fosso di Helm. Ma questa non è affatto la fine della storia, anzi, è soltanto la genesi di tutte le leggende che riguardano Mandimartello, l'uomo che continuò a difendere i Rohirrim attraverso la vita e la morte. Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, molto probabilmente, narrerà questi eventi basandosi sui libri di Tolkien anche se per il momento non sappiamo quanta libertà si siano presi gli sceneggiatori nel raccontare questa storia già di per sé così avvincente.

Il cast de La Guerra dei Rohirrim

Succession: Jeremy Strong e Brian Cox

Nella versione in lingua originale, sarà il talentuoso attore scozzese Brian Cox a prestare la sua voce potente al re Helm Mandimartello: la star di Succession farà parte di un cast in cui figurano anche altri doppiatori come Luke Pasqualino, famoso per il ruolo di Freddie McClair in Skins, che nel film interpreterà il ruolo di Wulf. Shaun Dooley (Elden Ring) darà la voce a suo padre, Freca, mentre Gaia Wise interpreterà Hera, la figlia di Helm. Miranda Otto riprenderà il ruolo di Eowyn della trilogia originale di Jackson, prestando la voce alla discendente di Helm che fungerà da narratrice per l'intero film. Inoltre, è prevista anche la partecipazione di Lorraine Ashbourne (Bridgerton), Michael Wildman (Hobbs & Shaw), Bilal Hasna (Sparks), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams e Janine Duvitski.

Chi sono i creatori de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim?

La pellicola sarà diretta da Kenji Kamiyama, prolifico regista di anime principalmente noto per aver realizzato episodi di show popolari come Ghost in the Shell e Ultraman. Questa sarà la sua seconda collaborazione con la Warner Bros. dopo aver sviluppato, nel 2021, la serie anime intitolata Blade Runner: Black Lotus. La sceneggiatura è stata scritta da Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou ed è basata su una storia di Jeffrey Addiss e Will Matthews. Il film è prodotto da Joseph Chou, con Carolyn Blackwood, Philippa Boyens, Richard Brinner, Jason DeMarco e Sam Register come produttori esecutivi.