Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim farà chiarezza su una scena de Le due torri 22 anni dopo

Il nuovo capitolo della saga del Signore degli Anelli, la pellicola animata Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, fornirà finalmente il contesto a una scena de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri del 2002 che ha lasciato perplessi molti spettatori. La pellicola sarà il primo film ispirato all'opera Tolkien ad arrivare in sala dopo Lo Hobbit, uscito nel 2014.

Christopher Lee e Brad Dourif in una scena di Il signore degli anelli - Le due torri

Ultimamente la saga si è concentrata particolarmente sui contenuti prequel, come dimostra la costosa serie originale Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Ambientato 250 anni prima degli eventi della trilogia di Peter Jackson, l'attesissimo Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim offrirà nuove informazioni sulla storia del mondo della Terra di Mezzo. La storia della Guerra di Rohirrim si concentrerà sulla guerra tra i regni di Rohan e Dunland, un conflitto che aiuterà a dare un senso a una scena specifica contenuta ne Il signore degli anelli - Le due torri.

La scena di Saruman che ingaggia gli Uomini Selvaggi verrà spiegata?

Gandal il Bianco (Ina McKellen) accoglie il destriero Ombromanto

Ne Il Signore degli Anelli: Le Due Torri Saruman recluta gli Uomini Selvaggi (noti anche come Dunlendings) per unirsi al suo esercito e li invia ad attaccare Rohan. La linea di battaglia di Saruman secondo cui "i cavalieri si prendono la loro terra" è una prova sufficiente del fatto che non corre buon sangue tra i Rohirrim e gli Uomini Selvaggi, poiché i Rohirrim sono noti per la loro abilità nell'equitazione. Tuttavia, un ulteriore contesto può (e dovrebbe) essere esplorato ulteriormente. Il prequel animato potrebbe, infatti, fornire dettagli specifici sul motivo per cui gli Uomini Selvaggi sono così disperatamente in cerca di vendetta, poiché le motivazioni del clan non vengono chiarite ne Le due Torri.

Una trama centrale in La Guerra dei Rohirrim è come il Re di Rohan, irritato da una richiesta minacciosa, uccide Re Freca, il re del Dunland. Questo certamente dipinge Freca in cattiva luce, ma il film in uscita potrebbe far luce sugli altri Dunlending prima che diventassero gli Uomini Selvaggi. Potrebbero essere naturalmente spietati e vendicativi come appaiono in Le Due Torri, oppure potrebbero essere stati costretti a diventarlo, cercando giustizia per la perdita delle loro case.

L'uscita de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è fissata per dicembre.