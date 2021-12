The Lord of the Rings. la serie Amazon potrebbe rivelare l'origine del villain più disturbante

La serie Amazon Prime Video The Lord of the Rings potrebbe rivelare l'origine del villain più pericoloso e disturbante dell'universo di Tolkien.

Come anticipato, la serie Amazon Prime Video The Lord of the Rings sarà in grado di esplorare luoghi e personaggi diversi dai precedenti adattamenti di Tolkien, rivelando così anche l'origine del villain più disturbante della Terra di Mezzo.

La mappa della Terra di Mezzo che vedremo nella serie tv

La serie sarà infatti ambientata in un tempo passato rispetto a quanto visto finora negli adattamenti, nella Seconda Era della Terra di Mezzo, il che la rende di fatto un prequel rispetto alle trilogie di Peter Jackson. La serie introdurrà così personaggi leggendari come Celebrimbor e Glorfindel; allo stesso modo, l'inclusione nello show del regno insulare di Númenor offre la possibilità di rappresentare per la prima volta sullo schermo le origini di regni importanti come Arnor e Gondor.

In particolare, la presenza di Númenor nella serie Amazon significa che lo show avrà la possibilità di svelare l'origine di uno dei cattivi più misteriosi e memorabili del Signore degli Anelli.

Sebbene Númenor sia famoso per essere stato corrotto e infine distrutto da Sauron, il regno svolge un ruolo importante nelle vite di personaggi come Isildur, Elendil e, come i fan più accaniti di Tolkien già sanno, la Bocca di Sauron.

Anche se le origini della Bocca di Sauron sono avvolte nel mistero, sappiamo che il messaggero del Signore Oscuro è un membro dei Númenóreani Neri. Ciò significa che non solo ha legami diretti con la caduta di Númenor, ma fa parte di una delle fazioni più importanti create dalla corruzione di Sauron dell'ex grande regno insulare.

Locandina di The Lord of the Rings

Negli anni che portarono alla distruzione di Númenor, la sua gente si divise in due fazioni, tra i 'Fedeli', coloro che rimasero fedeli ai Valar, gli esseri divini che crearono per loro il regno dell'isola, e coloro che si risentirono della loro mortalità. I Fedeli annoveravano tra i suoi membri personaggi come Elendil e Isildur. Gli altri, detti 'Uomini del Re', soccombettero rapidamente alle manipolazioni di Sauron. Molti membri della fazione in seguito viaggiarono nella Terra di Mezzo e stabilirono insediamenti, diventando tiranni e oppressori sugli altri Uomini del continente. Si dice che tre degli Spettri dell'Anello siano membri degli Uomini del Re.

Dopo la distruzione di Númenor, gli Uomini del Re che rimasero nella Terra di Mezzo divennero noti come i Númenóreani Neri. Uno di loro era la Bocca di Sauron. Poco si sa dei primi anni del personaggio, compreso quando e dove è nato. Tuttavia, si dice che la Bocca di Sauron abbia viaggiato fino alla Torre Oscura di Mordor quando è stata ricostruita nella Terza Era della Terra di Mezzo, per poi diventare uno dei servitori più fedeli e devoti di Sauron durante l'avventura di Frodo e il conflitto che lo ha circondato.

The Lord of the Rings mostrerà i primi anni della Bocca di Sauron? Questo dipenderà da quanto lontano si spingerà nella Seconda e Terza Era della Terra di Mezzo. Ma anche se la serie non mostrerà l'origine della Bocca di Sauron, la sua inclusione di Númenor gli consentirà di tracciare le origini dei Númenóreani Neri, un gruppo i cui ideali alla fine portano alla creazione di uno dei più grandi servitori di Sauron.

The Lord of the Rings approderà su Amazon Prime Video a settembre 2022.