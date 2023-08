Dune: Parte 2 arriverà nel 2024, posticipata anche la data di Godzilla x Kong e La Guerra dei Rohirrim

Warner Bros Discovery e Legendary hanno deciso di posticipare la data di uscita di Dune: Parte 2, Il Singore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim e Godzilla x Kong: The New Empire.

Dune: Parte 2 è stato posticipato al 2024 e i vertici di Warner Bros Discovery hanno deciso di modificare la data di uscita anche di altri film, tra cui Godzilla x Kong: The New Empire e Il Singore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.

I cambiamenti sono stati considerati necessari a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori attualmente in corso.

Le nuove date

Dune: Parte Due arriverà quindi nelle sale americane il 15 marzo 2024, mesi dopo la precedente data che era stata fissata al 3 novembre 2023.

Godzilla X Kong: The New Empire arriverà ora il 12 aprile 2024, avendo ceduto il suo slot al progetto diretto da Denis Villeneuve.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è invece stato slittato fino al 13 dicembre 2024.

La scelta di spostare il secondo capitolo dell'adattamento dei romanzi di Frank Herbert è stata presa a causa dell'incertezza legata ai dubbi riguardanti la possibilità di promuovere il film con le star del cast, che comprende Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson e Austin Butler.

Lo spostamento di quattro mesi deciso da Legendary e Warner permetterà così a The Marvels di avere a disposizione le sale IMAX nel mese di novembre, mentre per ora non è ancora stato deciso il numero di giorni che potranno avere a disposizione i progetti dello studio nello spettacolare formato nel 2024.

Attualmente, invece, Wonka, The Colour Purple e Aquaman and the Lost Kingdom sono ancora in arrivo nel 2023.