Il Signore degli Anelli, Andy Serkis. "Prendere parte ai nuovi film? La Terra di Mezzo non mi ha mai lasciato"

Andy Serkis è stato uno dei protagonisti assoluti della trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson. La sua interpretazione nei panni di Gollum ha fatto la storia, dando lustro e risalto alla tecnologia del motion capture (nonostante in molti lo avessero inizialmente deriso).

Di recente è stato annunciato che Warner Bros. ha intenzione di espandere il franchise con nuovi film. Ecco che cosa ne pensa.

"Ascolta, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens sono come una seconda famiglia per me. Ho realizzato tanti film con loto e, lasciatemi dire, sono tra le persone più talentuose con cui poter lavorare. Penso ci sia del potenziale di raccontare tante nuove storie nel mondo della Terra di Mezzo. E se dovessero diventare realtà mi piacerebbe senza esitazione ripristinare quel grande rapporto. La Terra di Mezzo non mi ha mai lasciato" ha dichiarato Serkis ai microfoni di BroBible.

Il Signore degli Anelli: la reazione di Peter Jackson all'annuncio dei nuovi film

Andy Serkis è in realtà già tornato a bordo de Il Signore degli Anelli, ma non in carne e ossa: l'attore ha infatti realizzato un audiolibro in cui leggeva i racconti di Tolkien e le appendici.

Non esistono ancora sceneggiature per i nuovi film; l'unica cosa certa è che non saranno remake della trilogia originale. Tuttavia, secondo quanto riportato, la Warner starebbe corteggiando il regista Peter Jackson e i suoi partner creativi, Fran Walsh e Philippa Boyens, per entrare a far parte del progetto. Il trio ha creato la prima trilogia cinematografica, che ha sfiorato i 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale e ha vinto 17 premi Oscar.