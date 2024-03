Il Signore degli Anelli: la trilogia in versione estesa rimasterizzata in sconto su Amazon

L'ultima versione rimasterizzata della trilogia in versione estesa può essere vostra a un prezzo ridicolo

Il Signore degli Anelli è la trilogia che ha rivoluzionato il fantasy nei primi anni Duemila grazie a Peter Jackson, che è riuscito anche nell'impresa di portare il genere a vincere tantissimi Premi Oscar, eguagliando il record di 11 statuette con Il ritorno del re.

Oltre alla versione cinematografica, la trilogia fu distribuita all'epoca anche nella sua versione estesa, poi resa disponibile anche in home video. Oggi, la versione rimasterizzata della trilogia estesa in Blu-Ray de Il Signore degli Anelli è in sconto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo IL SIGNORE DEGLI ANELLI - TRILOGIA EXTENDED RIMASTERIZZATA (BS) è disponibile a 18,33€, con uno sconto del 21% sul prezzo consigliato (23,25€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

La saga continua

Ultimamente la saga si è concentrata particolarmente sui contenuti prequel, come dimostra la costosa serie originale Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Ambientato 250 anni prima degli eventi della trilogia di Peter Jackson, l'attesissimo Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim offrirà nuove informazioni sulla storia del mondo della Terra di Mezzo. La storia della Guerra di Rohirrim si concentrerà sulla guerra tra i regni di Rohan e Dunland, un conflitto che aiuterà a dare un senso a una scena specifica contenuta ne Il signore degli anelli - Le due torri.

Elijah Wood ricorda il provino per Il Signore degli Anelli: "Ho fatto tutto per avere la parte"

Inoltre, Warner ha già confermato lo sviluppo di alcuni progetti spinoff che si concentreranno sui vari personaggi della saga come su un giovane Aragorn.