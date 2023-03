Il Signore degli Anelli, la Warner vuole un nuovo franchise in stile Star Wars

Secondo le ultime indiscrezioni, Warner Bros. Discovery starebbe pensando costruire attorno a Il Signore degli Anelli un nuovo franchise simile a quanto fatto dalla Disney con Star Wars al fine di riportare i numeri dello studio in attivo.

Come riporta The Hollywood Reporter, una fonte interna anonima sostiene che la Warner Bros. spera di trasformare la sua IP cinematografica basata sui romanzi fantasy di J.R.R. Tolkien in un franchise di massa come ha fatto la Disney con Star Wars, consentendo la realizzazione di più film stand-alone e serie di film che si svolgono in tutta la geografia e la linea temporale della Terra di Mezzo.

La notizia è arrivata in seguito all'annuncio di David Zaslav, amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, del nuovo accordo a lungo termine stretto dalla sua società e la New Line Cinema con Embracer Group per la realizzazione di nuovi film basati su Il Signore degli Anelli.

Non esistono ancora sceneggiature per i nuovi film; l'unica cosa certa è che non saranno remake della trilogia originale. Tuttavia, secondo quanto riportato, la Warner starebbe corteggiando il regista Peter Jackson e i suoi partner creativi, Fran Walsh e Philippa Boyens, per entrare a far parte del progetto. Il trio ha creato la prima trilogia cinematografica, che ha sfiorato i 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale e ha vinto 17 premi Oscar.

Il Signore degli Anelli: la reazione di Peter Jackson all'annuncio dei nuovi film

Hanno anche collaborato con Guillermo del Toro alla trilogia prequel de Lo Hobbit, che ha fruttato quasi altrettanto, anche se con un budget molto più elevato. La Warner Bros. avrebbe bisogno di un altro successo di queste proporzioni dopo aver registrato una perdita di 2,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre dello scorso anno.