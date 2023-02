Il Signore degli Anelli: la reazione di Peter Jackson all'annuncio dei nuovi film

L'annuncio dell'arrivo di nuovi film su Il signore degli anelli ambientati nella Terra di Mezzo non ha colto di sorpresa Peter Jackson e le sue coautrici c, ecco la loro reazione.

La reazione di Peter Jackson all'annuncio dello sviluppo di nuovi film tratti da Il signore degli anelli da parte di Warner Bros. non si è fatta attendere. Ieri il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha rivelato che Warner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno raggiunto un accordo con gli attuali proprietari dei diritti per sviluppare più film ambientati nel mondo fantastico di J.R.R. Tolkien. Quest'ultimo annuncio arriva sulla scia del prossimo film d'animazione di New Line, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, in uscita nel 2024.

Il regista Peter Jackson sul set di Amabili resti

Peter Jackson, profondo conoscitore di Tolkien avendo diretto tre film tratti da Il signore degli anelli e altri tre da Lo Hobbit, non si è certo fatto cogliere di sorpresa dall'annuncio e, parlando anche a nome delle sue coautrici Fran Walsh e Philippa Boyens, ha dichiarato a Deadline:

"Warner Brothers ed Embracer ci hanno tenuti aggiornati in ogni fase del percorso. Non vediamo l'ora di parlare ulteriormente con loro per ascoltare la loro visione del franchise che avanza".

Il signore degli anelli: che fine hanno fatto i protagonisti?

Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate: Peter Jackson festeggia Christopher Lee

Jackson ha fatto il suo debutto nell'universo di Tolkien nel 2001 con Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, che si è rivelato uno strepitoso successo. Sono seguiti Il signore degli anelli - Le due torri (2002) e Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003), girati back-to-back in nuova Zelanda.

Visto il successo della sua opera, non è un caso che Warner Bros. abbia tenuto Jackson e il suo team informati dei loro piani per tornare nella Terra di Mezzo. Sebbene i commenti del trio non significhino necessariamente che siano direttamente coinvolti nei nuovi film, è incoraggiante sapere che il trio sia stato consultato in vista della futura espansione del franchise.