Il signore degli anelli: su Amazon set LEGO di Gran Burrone è in sconto per Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon i fan de Il signore degli anelli possono attualmente trovare in offerta il set LEGO di Gran Burrone, in relazione alla Festa delle Offerte di Primavera 2024.

La saga letteraria de Il signore degli anelli, nel corso del tempo, è riuscita ad andare ben al di là del grande successo riscosso dall'originale versione scritta e pubblicata da J.R.R. Tolkien, per poi arrivare in altri media che ne hanno massificato a dismisura le possibilità espressive, in termini di rapporto col grande pubblico mondiale sia generalista che appassionato. Fondamentale. In questo senso, è stato l'apporto artistico ed espressivo di Peter Jackson che, con le sue due trilogie ha tentato di fare forma e rispetto a uno dei lavori letterari più famosi, citati e riveriti nella storia dell'umanità. La grandezza di questo racconto, inoltre, si rispecchia alla perfezione nel mondo alla sua base, in quel contesto fantasy così affascinante e dettagliato da essere diventato un vero e proprio modello per le generazioni di scrittori e artisti successive.

E se vi dicessimo che su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte 2024, è possibile recuperare il set LEGO Icons di Gran Burrone in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 440,33€, con uno sconto del 12% sul prezzo consigliato (499,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO de Il signore degli anelli dettagliato

Il set LEGO di Gran Burrone, dal mondo de Il signore degli anelli, viene così introdotto nella sezione "informazioni su questo articolo" di Amazon: "Questo grande set LEGO Icons presenta la Casa di Elrond, ricca di dettagli e decorata con fogliame autunnale, per creare la sensazione di trovarsi nel profondo della foresta di Gran Burrone. Il modellino da costruire include 15 minifigure LEGO del Signore degli Anelli, tra cui i personaggi di Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio. Crea il Consiglio di Elrond, fa' sedere le minifigure attorno alla pietra su cui è posto l'Unico Anello, ed esplora gli interni, come la camera da letto di Frodo e il disordinato studio di Elrond. Il set offre dettagli e riferimenti alla trilogia dei film del Signore degli Anelli, tra cui la fucina degli elfi, i frammenti di Narsil, dipinti e statue della storia della Terra di Mezzo".

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim farà chiarezza su una scena de Le due torri 22 anni dopo

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito. Non lasciatevi scappare queste offerte su Amazon, insieme a tutte le altre.