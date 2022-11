Andy Serkis tornerà nel mondo del Signore degli anelli con un nuovo progetto

Andy Serkis ha svelato che ritornerà nel mondo creato da J.R.R. Tolkien con Il Signore degli Anelli in occasione di un nuovo progetto.

L'attore, intervistato da Collider, ha lodato la nuova serie prodotta per Amazon e parlato del suo legame con l'universo in cui ha interpretato Gollum.

Commentando il debutto dello show Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Prime Video, Andy Serkis ha spiegato: "L'ho guardata assolutamente e realmente - una volta che si capiscono le regole di quella realtà, e come sia leale nei confronti della trilogia e sia legata alla musica di Howard Shore composta per i film nella sequenza di apertura, oltre ad altri dettagli - l'ho trovato incredibilmente coinvolgente e ho realmente, davvero apprezzato guardarla".

Andy Serkis trasfigurato nei panni di Gollum sul set di Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato

L'attore e regista ha quindi aggiunto: "Ho realizzato un audiolibro in cui leggevo Il Signore degli Anelli, e ho letto le appendici, e ho dovuto farlo ad alta voce, quindi avevo degli indirizzi riguardanti la direzione in cui si stava muovendo, ed è stato grandioso, mi ha realmente aiutato perché leggerò - non ditelo a nessuno - anche Il Silmarillion. L'avete sentito dire per la prima volta quindi. Sì, ho realmente apprezzato la serie".