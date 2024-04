Il signore degli anelli arriva su Audible, imperdibile con l'offerta di primavera

A partire dal mese di maggio il primo libro de Il signore degli anelli arriverà su Audible (seguito poi dagli altri due capitoli successivi) portando con sé tutta la magia iconica e iconografica dell'opera letteraria di Tolkien, per poi trasformarne la fruizione. Nomi indimenticabili, battaglie leggendarie, canzoni di gesta e momenti da sempre impressi nell'immaginario fantasy attuale e storico, si preparano ad ammaliare gli appassionati su uno dei player nella produzione e distribuzione di audio entertainment più in voga al momento, il tutto narrato dalla voce di Massimo Popolizio.

Nel dettaglio, l'audiolibro La Compagnia dell'Anello - Il Signore degli Anelli parte 1, tratto dal libro edito da Bompiani e tradotto da Ottavio Fatica, sarà disponibile per i fan a partire dal 7 maggio 2024, con la previsione di uscita dei capitoli seguenti durante l'anno. In funzione di questa pubblicazione, Audible invita gli appassionati del lavoro di Tolkien alla XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro in programma a Torino dal 9 al 13 maggio a Lingotto Fiere il 12 maggio, per un live reading di Massimo Popolizio, accompagnato da alcune riflessioni su Il Signore degli anelli insieme a Vanni Santoni.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, esteso l'accordo con Amazon in vista della stagione 3

Se amanti della lettura e de Il signore degli anelli, vi segnaliamo che su Audible è possibile usufruire del periodo di prova di 30 giorni all'iscrizione, oppure approfittare della cosiddetta "offerta di primavera". Tramite questa, disponibile all'attivazione fino al primo maggio 2024, avrete 4 mesi in promozione a solamente 2,95€ al mese, per poi tornare ai soliti 9,99€.

Ricordiamo che si può aderire a questa specifica promozione solamente se non si è attualmente abbonati, e che è possibile cancellare l'iscrizione a Audible in ogni momento.