Il sapore del successo stasera su Rai 1: cast, trama e curiosità del film con Bradley Cooper

Stasera, mercoledì 12 luglio 2023, su Rai 1 va in onda Il sapore del successo. Il film con Bradley Cooper viene trasmesso in prima serata subito dopo Techetechetè. La pellicola, che cavalca il boom dei programmi di cucina, è diretta da John Wells. Steven Knight ha scritto la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Rob Simonsen. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il sapore del successo: Bradley Cooper in un'immagine del film

Il sapore del successo: Trama

Adam Jones è uno chef brillante, ma che ha messo da parte la carriera a causa del suo caratteraccio e di vari problemi con alcool e droga. Sparito per tre anni, in cui ha cercato di placare i suoi demoni sgusciando ostriche a New Orleans, torna in pista e decide di aprire un nuovo ristorante a Londra insieme a un gruppo di amici, per provare a riscattarsi e a conquistare l'agognata terza stella Michelin. Per far questo, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini, gli servirà l'aiuto di altre persone, tra cui una chef interessante, la bella Heléne, madre single, con una vita molto complicata.

Il sapore del successo: Sienna Miller e Daniel Brühl in una scena del film

Il sapore del successo: Curiosità

Il sapore del successo è stato distribuito nelle sale italiane a partire dal 26 novembre 2015 grazie a 01 Distribution

Per prepararsi per il suo ruolo, Bradley Cooper si è allenato insieme a Clare Smyth, Chef Esecutivo del ristorante londinese Restaurant Gordon Ramsay, che vanta tre stelle Michelin

Sienna Miller ha raccontato che per il suo ruolo in Il sapore del successo si è preparata con lo chef Marcus Wareing per dare più credibilità al suo ruolo. Preparazione che in alcune occasioni si è rivelata piuttosto ardua: "Un giorno credo di aver cotto settanta sogliole. In tutta la giornata. Ho avuto le dita che puzzavano di pesce per settimane".

Il regista John Wells ha collaborato con lo chef Marco Pierre White, noto per essere stato il più giovane chef a ricevere tre stelle Michelin. White ha fornito consulenza tecnica e ha addestrato gli attori per gestire gli strumenti da cucina e preparare i piatti.

Il film è stato girato in diverse location reali, tra cui ristoranti rinomati come il Langham Hotel e il Grosvenor House Hotel di Londra.

Il sapore del successo: Bradley Cooper e Sienna Miller in una scena tratta dal film

Il sapore del successo: Interpreti e personaggi

Il sapore del successo: Daniel Brühl e Bradley Cooper in una scena del film

Il sapore del successo: Trailer e Recensione

La nostra recensione di Il sapore del successo

Il sapore del successo è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 28% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 42 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10