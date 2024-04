Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Pierpaolo clamorosa decisione durante la registrazione

Nella puntata registrata oggi, martedì 23 Aprile 2024, presso gli studi Elios di Mediaset a Roma, il Trono Classico di Ida Platano è stato scosso dall'ennesimo colpo di scena. Le anticipazioni, contenenti spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Pierpaolo Siano si scontra con Ida Platano in studio: accuse e conseguenze

Nella precedente registrazione di Uomini e donne, la tronista aveva deciso di mandare a casa Mario Cusitore. La redazione del dating show aveva scoperto che la segnalazione sullo speaker radiofonico era vera: il corteggiatore era stato visto all'esterno di un B&B con una ragazza, Melissa, che tre anni fa ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Alessandro Vicinanza. Sia Mario che la ragazza hanno confermato di conoscersi ma di non aver passato la notte insieme.

Nella registrazione di oggi, Pierpaolo Siano era l'unico corteggiatore di Ida presente in studio e ha fatto una sfuriata contro la tronista. Secondo le anticipazioni di Pugnaloni, Pierpaolo ha accusato la Platano di aver rallentato la loro conoscenza per inseguire le varie segnalazioni su Mario.

Pierpaolo ha addirittura additato Ida come una persona che ha preso in giro non solo lui, ma anche il pubblico da casa, seguendo uno come Mario e allo stesso tempo volendo passare come persona sensibile che aveva bisogno al suo fianco di un uomo che le desse certezze.

Prima di abbandonare lo studio, il corteggiatore ha precisato che se anche oggi Ida lo avesse scelto, lui avrebbe risposto no, perché non gli piace essere la ruota di scorta di nessuno. Subito dopo è andato via.

Le telecamere lo hanno seguito nel camerino, ma lui non è tornato sui suoi passi. Ida è scoppiata a piangere e ha abbandonato a sua volta lo studio. Prima di andare via ha salutato Maria De Filippi dicendole che è stata di nuovo sfortunata. Ha ballato con Alessandro Rausa del Trono Over e tutte le dame sono state al suo fianco.

Daniele anche oggi è andato in esterna con le sue corteggiatrici

Gli opinionisti si sono divisi, Tina Cipollari ha dato ragione a Pierpaolo, per Gianni Sperti il corteggiatore ha avuto una reazione eccessiva.

Nel Trono Classico di Daniele, il corteggiatore è andato in esterna sia con Gaia che con Marika e le ha baciate entrambe, cosa che ha raffreddato gli entusiasmi di Gaia.

Nel Trono Over, Gemma è uscita con Pietro, il nuovo cavaliere. Mario ha scelto di continuare con Milena e smettere la frequentazione di Ilenia.

Infine ampia discussione tra Aurora e Cristina venute quasi alle mani dopo la registrazione di ieri. La questione è stata tirata in ballo ed è nato un nuovo confronto tra le dame. Si è saputo che Cristina aveva dato delle sfigate a Barbara e Cristina