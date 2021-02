Il sapore del successo: Jamie Dornan era in una scena che poi è stata eliminata

In Il sapore del successo, a intrigare i fan grazie alla sua trama tra i fornelli e le stelle Michelin, sarebbe dovuto comparire anche Jamie Dornan in una scena di brevissima durata. Purtroppo però il cameo è stato eliminato, cerchiamo di capire perché.

Il sapore del successo: Bradley Cooper e Sienna Miller in un'immagine del film

L'affascinante Mr. Grey di Cinquanta sfumature di grigio avrebbe dovuto fare un'apparizione tra le cucine stellate e la Parigi di Il sapore del successo. Il film, che verrà trasmesso stasera su RaiMovie alle 20:10, racconta la storia di Adam Jones, un noto chef due stelle Michelin che ha visto fallire il suo ristorante di Parigi a causa di alcuni problemi con la droga e l'alcool.

Bradley Cooper interpreta il difficile e complicato protagonista del film, Adam: secondo quanto dichiarato anche dai produttori, per ricostruire una tipologia di "chef" convincente, la produzione si è avvalsa della consulenza di Marcus Wareing, come consulente executive chef ed ideatore dei piatti, ma ha anche richiesto la consulenza di Mario Batali e Gordon Ramsay, per i loro ruoli come consulenti executive chef.

Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan in una scena del film

Ma un'altra curiosità intrigante di Il sapore del successo è il fatto che all'inizio delle riprese, era prevista la presenza sul set anche di Jamie Dornan: l'attore e supermodello ha avuto infatti un cameo di due minuti nel film. In questo breve cameo Dornan permetteva di approfondire il personaggio di Sienna Miller, grazie a un retroscena. L'attore interpretava il suo ex marito, Leon Sweeney, ed è apparso in una scena mentre litigava con lei.

Come mai questa scena è stata però eliminata? A quanto pare il pubblico degli screen test, non ha approvato la scena ed è per questo che è stata rimossa.