Anticipazioni Uomini e Donne: Mario avrebbe ‘tradito’ Ida con un ex volto del programma, ecco chi è

Nella registrazione del 23 aprile di Uomini e Donne, è emersa la verità sulla segnalazione riguardante Mario Cusitore. Il corteggiatore di Ida Platano è stato effettivamente visto fuori da un bed and breakfast in compagnia di una ragazza. Grazie alle pagine Instagram di Lorenzo Pugnaloni, è stato svelato il nome della persona avvistata accanto a Cusitore.

Tutta la verità sulle frequentazioni di Mario

Nelle anticipazioni pubblicate ieri, sempre fornite da Lorenzo Pugnaloni, si è raccontato come Maria De Filippi abbia messo con le spalle al muro lo speaker radiofonico. La conduttrice del dating show ha rivelato che Mario, fino ad oggi, ha raccontato diverse false verità in studio. Il corteggiatore aveva sempre negato di essere entrato in un bed and breakfast con una ragazza, portando anche la testimonianza di un amico che gli aveva fornito un alibi: "Mario a quell'ora non era per strada, ma nel mio negozio", aveva assicurato alla redazione.

Ida ha saputo la verità sulle bugie di Mario

Ieri Pugnaloni ha confermato che "La segnalazione su Mario era vera al 100%. Ida si è molto arrabbiata. Mario ha confermato di essersi incontrato con questa ragazza, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento romantico tra loro." Subito dopo, Ida ha deciso di eliminare Mario.

Poche ore fa, sono emersi nuovi dettagli: la ragazza in questione si chiama Melissa e tre anni fa ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Alessandro Vicinanza. Melissa ha confermato l'incontro con Mario, aggiungendo di aver trascorso la serata con il corteggiatore di Ida, ma di non averci dormito.

In passato erano arrivate altre segnalazioni su Mario ma Ida non le aveva mai prese in considerazioni, aveva sempre creduto alla parola del suo corteggiatore, anche se qualcosa si era incrinato nel loro rapporto di fiducia. Anche quando Mario ha detto di essere innamorato della tronista, la sua affermazione ha sollevato molti dubbi, soprattutto in Tina Cipollari, l'opinionista, a differenza di Ida, non si è mai fidata di Mario Cusitore.