Isola dei famosi 2024, Daniele abbandona, forse momentaneamente, il reality show

Il critico d'arte ha lasciato Playa Espinada, non è chiaro se rientrerà in gioco

L'Isola dei famosi assomiglia sempre di più a Dieci piccoli indiani, il capolavoro di Agatha Christie in cui i protagonisti morivano uno alla volta. I nostri naufraghi, per fortuna, non passano a miglior vita ma abbandonano il gioco. L'ultimo a lasciare Playa Espinada è Daniele Radini Tedeschi, il critico d'arte è temporaneamente assente dall'Isola, e non è chiaro se rientrerà.

Nel daytime del 25 aprile del survival game, è stato rilasciato un comunicato dalla produzione. Mentre venivano trasmesse le immagini della quotidianità dei naufraghi superstiti, è apparsa una scritta che informava gli spettatori che Daniele Radini Tedeschi è "temporaneamente assente" dalla Playa.

Il critico d'arte, che nelle ultime puntate aveva litigato con i suoi compagni d'avventura, in particolare con Joe Bastianich, deve sottoporsi a degli accertamenti medici. Queste sono le informazioni fornite dal programma. Non è chiaro se Daniele rientrerà nelle prossime ore o nella prossima diretta di lunedì 29 aprile, o se tornerà in Italia.

Isola dei Famosi: Francesco Benigno: "Mi hanno prelevato e minacciato, non mi sono ritirato" (VIDEO)

Daniele, anche durante l'ultima puntata, aveva confermato la sua visione particolare dell'Isola: non vuole collaborare con gli altri naufraghi e preferisce vivere grazie alla loro carità. Se gli altri metteranno del cibo nella sua ciotola, mangerà, altrimenti "Prenderò un aereo e tornerò in Italia", aveva detto a Sonia Bruganelli.

Daniele al suo arrivo sull'Isola

Nelle precedenti settimane si sono ritirati Francesca Bergesio e Tonia Romano. La prima aveva subito una microfrattura nella prima puntata, durante una delle prove, ed aveva lasciato il programma con le stampelle. La seconda, invece, ha accusato un malore prima che le telecamere si accendessero sull'Isola.

L'avellinese, una dei concorrenti Nip del reality show, non ha avuto modo di farsi conoscere dagli spettatori ma ha tranquillizzato i familiari attraverso una serie di video condivisi sui social. Infine è stato Peppe di Napoli a lasciare il programma. A loro si aggiunge la squalifica di Francesco Benigno.