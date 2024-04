Uomini e Donne: nuova segnalazione su Mario Cusitore avvistato con una ragazza in un B&B

Nell'episodio del 24 aprile di Uomini e Donne, si apre un lungo segmento del programma dedicato alle segnalazioni ricevute su Mario Cusitore. Il corteggiatore di Ida Platano sarebbe stato visto fuori da un B&B con una ragazza; tuttavia, lo speaker radiofonico ha negato questa accusa, ma la tronista non è completamente convinta della sua buona fede.

La puntata di oggi di Uomini e Donne rappresenta un capitolo importante nel Trono Classico di Ida Platano, come abbiamo raccontato nelle anticipazioni che contengono spoiler. Maria De Filippi ha spiegato che è giunta un'altra segnalazione su Mario. Secondo Ida, la persona che ha contattato lei e la redazione ha riferito di aver visto il corteggiatore fuori da un B&B sabato mattina, accompagnato da una ragazza bionda.

Lo speaker radiofonico ha smentito con veemenza questa ulteriore segnalazione su di lui. Precedentemente, erano emerse altre voci su Cusitore a cui Ida non aveva mai dato credito.

Gli alibi forniti da Mario e la verifica di Gianni Sperti

Mario afferma di avere un alibi per l'orario indicato dalla persona che ha fatto la segnalazione, ossia le 10:30. Racconta di aver trascorso la mattinata dal barbiere e poi in un atelier per provare un abito per un matrimonio.

Per corroborare la sua narrazione, il corteggiatore è pronto a chiamare i due negozi in cui è stato quella mattina, chiedendo a Ida se veramente vuole arrivare a questo punto. Cusitore spiega che la segnalazione riguardo la discoteca è vera, ma in quel caso era in compagnia di una sua amica criminologa.

Tina e Gianni suggeriscono a Ida di verificare il racconto chiamando il barbiere e l'atelier, invitandola a non lasciarsi ingannare dai discorsi di Mario, che secondo loro riesce spesso a manipolarla.

Nuove segnalazioni su Mario

Tina, che non ha mai creduto ai sentimenti del corteggiatore verso Ida, accusa la tronista di aver paura della verità. Secondo lei, Ida teme che, chiamando il barbiere e l'atelier, possa scoprire che lui le ha mentito e quindi sarebbe costretta a eliminarlo.

Ida accetta il consiglio e chiede a Mario di telefonare ai due commercianti; tuttavia, la chiamata viene effettuata da Gianni Sperti per evitare che Cusitore possa in qualche modo alterare la storia.

Gianni parla con entrambi i commercianti, e sia il barbiere che il proprietario dell'atelier confermano che Mario Cusitore era da loro quel sabato mattina, sarebbe arrivato all'atelier intorno alle 10:30. Nonostante queste conferme, Tina rimane scettica e promette di continuare a indagare.

Nel secondo segmento del Trono Classico di Ida, viene mostrata l'esterna della Platano con Pierpaolo, che le regala un completo intimo e spera di vederlo indossato da lei quando lasceranno insieme il programma. In studio, i due hanno una discussione, in quanto il corteggiatore non è soddisfatto del comportamento della tronista, che continua a fidarsi di Mario Cusitore nonostante le segnalazioni.