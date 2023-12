Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, apertura record al box office USA con 12,8 milioni

Anche il pubblico americano va pazzo per Hayao Miyazaki tanto da incoronare il suo nuovo lavoro, Il ragazzo e l'airone, trionfatore del weekend con un debutto record da 12,8 milioni raccolti in 2.205, con una media di 4.737 dollari, che lo rende la miglior apertura per un anime negli USA. Come rivela la nostra recensione de Il ragazzo e l'airone, il film del maestro dell'animazione giapponese è una fantastica storia di formazione che segna l'inaspettato ritorno di Miyazaki sugli schermi dopo un'assenza di oltre un decennio e dopo il ritiro, annunciato nel 2013. Il trend americano conferma il successo globale del film, che ha già incassato 84 milioni di dollari, di cui 56 milioni solo in Giappone.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente conserva il secondo posto e incassa altri 9,4 milioni che lo portano a superare i 135 milioni totali in quattro settimane. Un buon risultato per l'avventura che promuove l'erede di Jennifer Lawrence, la latina Rachel Zegler, come rivela la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

Ancora terzo il film di fantascienza giapponese Godzilla Minus One, altro titolo proveniente dal Giappone. Il monster movie incassa altri 8,3 milioni per un totale di 25,3 milioni, diventando il live-action giapponese con il maggior incasso uscito in Nord America. Toho International sostiene il film, che ha già superato la distribuzione nelle sale della più recente uscita americana del distributore, Shin Godzilla del 2016. Qui la nostra recensione di Godzilla Minus One.

Stabile al quarto posto Trolls 3 - Tutti Insieme. La terza avventura canora dei simpaticissimi omini colorati creati da DreamWorks incassa altri 6,2 milioni arrivando a 83 milioni complessivi. Ottimo risultato per un franchise che continua a conquistare grandi e piccini, come conferma la nostra recensione di Trolls 3 - Tutti insieme.

Chiude la top 5 il film d'animazione della Disney Wish, che incassa altri 5,3 milioni di dollari e veleggia verso i 50 milioni. Gli incassi per il momento non brillano vista la "deludente cifra", come scrive Variety, di 49 milioni di dollari nel suo weekend di apertura a fronte di un budget di 200 milioni di dollari. _Wish si preannuncia come il secondo flop consecutivo per la Disney dopo The Marvels, ma l'avvicinarsi del Natale potrebbe rappresentare una nuova spinta per la pellicola animata.

Il numero uno dello scorso fine settimana, Renaissance: A Film by Beyoncé precipita in sesta posizione incassando 5 milioni di dollari, per un totale di 28 milioni, e segnando un calo precipitoso del 77%, a indicare che il film-concerto dell'icona pop potrebbe non avere l'appeal del precedente Taylor Swift: The Eras Tour, che ha incassato quasi 180 milioni di dollari.