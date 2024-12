Il ragazzo e l'airone: la Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray + booklet + gifts è in sconto su Amazon

La Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray + booklet + gifts de Il ragazzo e l'airone è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 63,67€, con uno sconto del 18% sul prezzo mediano indicato (77,92€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. La Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray + booklet + gifts de Il ragazzo e l'airone indicata è venduta e spedita da Amazon.

Il ragazzo e l'airone: la magia di Hayao Miyazaki nella Collector's Edition

Il ragazzo e l'airone prende vita in una Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray imperdibile per i fan dello studio Ghibli. Questo capolavoro, che esplora il mistero della vita e la forza creatrice dell'immaginazione, racconta il viaggio di Mahito, un ragazzo di 12 anni che si addentra in un regno incantato dove vita e morte si intrecciano in un ciclo eterno. Con una narrazione poetica e una profondità visiva ineguagliabile, Hayao Miyazaki rende omaggio all'amicizia e alla resilienza umana, consegnandoci una storia universale capace di toccare ogni generazione.

Questa edizione del film celebra il lavoro del maestro Miyazaki con un box arricchito da artwork inediti, un booklet di 24 pagine e un'ampia gamma di contenuti extra, tra cui interviste a collaboratori storici come Joe Hisaishi e Takeshi Honda. Inoltre, il set include oggetti da collezione, come special cards, un poster inedito e persino una shopping bag dedicata.