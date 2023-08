MonsterVerse, il futuro cinematografico (e non solo) dell'universo di Godzilla e King Kong

Il prossimo anno, nel 2024, il MonsterVerse targato Legendary Pictures compirà 10 anni. Usciva infatti nel 2014 il Godzilla di Gareth Edwards, primo film americano dedicato al mitico kaiju giapponese dopo sedici anni di oblio a causa della visione fin troppo "giurassica" di Roland Emmerich del 1998. Rivelatosi un discreto successo di critica e di pubblico, con un incasso complessivo di 524 milioni di dollari a fronte di un budget di 160, l'opera di Edwards convinse Legendary a seguire l'esempio dei Marvel Studios e sviluppare un universo cinematografico condiviso a base di mostri giganteschi, rilanciando sul grande schermo e in salsa yankee l'intero parterre dei kaiju Toho insieme alla creatura più grande, primitiva e meravigliosa mai concepita dal cinema americano: King Kong.

Il sorprendente Skull Island di Jordan Vogt-Roberts esce già nel 2017, settando le basi del worldbuilding di quello che sarà conosciuto da lì in poi come MonsterVerse. Incassa la bellezza di 566 milioni di dollari e spiana la strada a Godzilla II: King of the Monsters di Michael Dougherty nel 2019, epico ed elegante ma di bellezza incompresa, che frana ai botteghini con appena 386 milioni di dollari, rientrando appena nell'investimento. Poi la pandemia di Coronavirus, la crisi del mercato cinematografico e l'uscita ibrida di Godzilla vs Kong nel 2021, in un periodo di grande incertezza dove però lo spettacolare monster movie di Adam Wingard conquista pubblico e critica con ottime recensioni e un incasso di 470 milioni di dollari al netto del concomitante approdo anche in piattaforma streaming. Un successo inaspettato in uno dei momenti più difficili per il cinema e per il mondo che rivela che i fan vogliono che il MonsterVerse continui ancora. E così, a un anno di distanza dal decimo anniversario dell'universo condiviso dei kaiju, abbiamo adesso ben due progetti in arrivo in questo grande calderone creativo di mostruosità, diversi l'uno dall'altro ma entrambi promettenti. Scopriamoli insieme.

Un nuovo impero

Il primo ma non necessariamente più importante dei due titoli MonsterVerse attualmente in post-produzione è il sequel diretto di Godzilla vs Kong, intitolato Godzilla X Kong: The New Empire. In pratica una moltiplicazione cinematografica per la fondazione di un nuovo impero dei titani - come vengono chiamate queste creature. Trama e sinossi del progetto sono ancora sotto chiave, ma sappiamo che il film terrà conto degli eventi conclusivi del precedente capitolo del MonsterVerse, con la pace tra Godzilla e Kong e lo stanziamento di Monarch nella Terra Cava, culla dei titani nel cuore del mondo. Questa sorta di regno dimenticato e incontaminato diventa a tutti gli effetti la casa di Kong, mentre Godzilla torna nelle profondità abissali oceaniche, ancora indiscusso Re dei Mostri. Seguendo alcune dichiarazioni di Adam Wingard, nuovamente regista del progetto, l'idea potrebbe essere quella di ri-adattare sotto una nuova veste King Kong - Il gigante della foresta del 1967, terzo film dell'Era Showa sul Re delle Scimmie diretto dal leggendario Ishiro Honda. Il regista ne ha parlato come "uno dei suoi film preferiti sul personaggio", ma soprattutto per la presenza di Mecha Kong e dell'eccentrico Doctor Who (no, non quello della BBC).

Nel teaser di presentazione del film c'è però un particolare da non dimenticare: sul trono della Terra Cava siede una scimmia più piccola e giovane di Kong, tant'è che tra i tanti scheletri che circondano la sala ci sono anche i teschi dello stesso Kong e di Godzilla, come a voler sottolineare l'inizio di qualcosa di nuovo, l'arrivo di una generazione differente e la fine di un epoca. In questo senso, in The New Empire potremmo forse ammirare una versione aggiornata di Kiko, storica prole di Kong introdotta per la prima volta ne Il figlio di Kong del 1933 di Ernst B. Shoedsack. In fondo, sin dalla sua creazione, il destino di King Kong è sempre stato quello di morire, e chissà che non sia arrivata la sua ora anche nel MonsterVerse, considerando comunque la sua età, la solitudine e l'arco narrativo vissuto dal 2017 ad ora. Nel cast torneranno comunque Rebecca Hall nel ruolo della Dottoressa Ilena Andrews, Brian Tyree Henry nei panni di Bernie Heyes e la piccola Kylee Hottle in quelli di Jia. Grande new entry protagonista è invece Dan Stevens in un ruolo ancora misterioso. L'idea è che Godzilla x Kong: The New Empire setterà il futuro del MonsterVerse per i prossimi 10 anni, non senza l'aiuto di una "collega seriale" davvero intrigante.

L'eredità dei mostri

Come pre-annunciato, il MonsterVerse sbarcherà anche sul piccolo schermo con degli spin-off. A dire la verità lo ha già fatto pochi mesi fa su Netflix con la serie animata Skull Island, passata purtroppo inosservata dai più a causa di una promozione non proprio brillante. Sembra però che con questo secondo progetto streaming Legendary voglia fare le cose in grande. Si tratta di una serie live-action sviluppata per Apple TV plus e ad alto budget intitolata Monarch: Legacy of Monsters, e come anticipa il nome sarà dedicata all'associazione che all'interno dell'universo cinematografico dei kaiju si occupa della ricerca e della cattura dei titani. La serie sarà ambientata durante la fondazione dell'agenzia governativa negli anni '50 e anche dopo gli eventi di Godzilla II: King of the Monsters, il film dove viene rivelata al mondo l'esistenza dei titani. Protagonisti della storia due fratelli intenzionati a scoprire il legame segreto che unisce la loro famiglia a Monarch. Un viaggio che li porterà fino a Lee Shaw, ufficiale dell'esercito le cui conoscenze sull'agenzia sono ritenute una minaccia per la sopravvivenza della stessa.

A vestire i panni di Shaw a cavallo di due periodi storici differenti troveremo Wyatt Russell negli anni '50 e il padre Kurt Russell nel presente, sfruttando così la loro incredibile somiglianza con fini narrativi più che adeguati. Nel cast anche l'ottimo caratterista Christopher Heyerdahl, Kiersey Clemons, Joe Tippett, Mary Yamamoto e Anna Sawai. Quest'ultima appare anzi in due delle immagini pubblicate da Apple negli ultimi giorni, una delle quali la vede direttamente faccia a faccia con Godzilla. La regia dei primi due episodi è stato inoltre affidata al talentuoso Matt Shakman, già dietro a WandaVision e scelto come regista del reboot Marvel Studios dei Fantastici 4. Tra gli altri registi anche Hiromi Kamata (Shogun), Julian Holmes (The Boys, Daredevil), Andy Goddard (Downton Abbey, Doctor Who) e Mairzee Almas (The Sandman, Outlander), mentre sceneggiatori e showrunner sono Chris Black (Scissione, Invincible) e Matt Fraction (Hawkeye). Un progetto ambizioso e di grande risalto che potrebbe settare addirittura un nuovo e promettente standard per il continuum seriale del MonsterVerse, con possibili ed eventuali crossover tra cinema e piccolo schermo.