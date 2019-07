Hobbs & Shaw, Jason Statham: "Abbiamo dovuto censurare le scene più estreme"

Hobbs & Shaw conterrà sequenze di combattimento entusiasmanti, ma Jason Statham ammette che le scene più estreme sono state eliminate per via della censura.

Jason Statham ha svelato la presenza, in Hobbs & Shaw, di alcune scene estreme tanto da necessitare di una censura preventiva.

Hobbs & Shaw: un primo piano del personaggio di Idris Elba

Dwayne Johnson potrebbe non fare ritorno in Fast & Furious 9 e Fast & Furious 10 dopo la rottura col resto del cast dovuta proprio alla sua decisione di realizzare lo spinoff sull'Agente Hobbs. Ad affiancarlo il collega Jason Statham, con cui ci sarebbe una chimica innegabile quando si tratta di azione.

Proprio Statham ha rivelato che alcune sequenze di combattimento erano talmente estreme da dover essere eliminate per evitare problemi con la censura:

"Un sacco di scene non sono finite nel film. Troppo estreme. Abbiamo dovuto tagliare tutti questi momenti e conservarli per il DVD. A volte la censura impedisce il divertimento".

Lo stesso regista David Leitch ha spiegato come è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra humor e azione nel tono del film:

"Abbiamo usato moltissimi stunts reali. Vedrete grandi scene di combattimento nello stile di Atomica bionda o John Wick, ma vi saranno anche epiche sequenze di inseguimento tipiche di Fast & Furious, effetti realizzati col CGI per sconfiggere la gravità. Volevamo davvero usare la creatività per dare ai fan il mondo di Fast che hanno sempre amato."

Da Fast & Furious ad Overdrive: i migliori car movies degli anni Duemila

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nei cinema italiani l'8 agosto. La trama di Fast & Furious - Hobbs & Shaw ruota intorno a Hobbs (Dwayne Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Jason Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese. Tra i due, in seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.