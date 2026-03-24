Highlander: le foto di Henry Cavill svelano una ferita sospetta, cosa succede all'Immortale?

A Londra proseguono le riprese del reboot di Highlander. Henry Cavill è stato avvistato sul set con una tenuta che ricorda molto da vicino quella indossata da Christopher Lambert nell'originale, ma un dettaglio che nasconde potenziali spoiler avrebbe messo in allarme i fan.

Chi ha familiarità con il franchise saprà che esplora la secolare faida tra Connor MacLeod e gli altri potenti Immortali. L'originale Highlander - L'ultimo immortale li ha visti impegnati in una battaglia all'ultimo sangue per assorbire i poteri dell'altro in vista dell'assunto che, alla fine, ne rimarrà uno solo. E il reboot diretto dal regista di John Wick Chad Stahelski dovrebbe seguire più o meno lo stesso plot, almeno a quanto trapelato finora.

Quale dettaglio delle foto dal set ha messo in allarme i fan?

L'account X @UnBoxPHD (ripubblicato da SFFGazette.com), ha svelto nuove foto dal set di Londra che mostrano Henry Cavill per le vie della città con indosso un trench nero. Il look ricorda quello usato da Christopher Lambert per passare inosservato nell'originale, anche se nel suo caso l'impermeabile era beige.

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Ma ad attirare l'attenzione dei fan più attenti è una cicatrice sulla guancia di Cavill. Gli immortali, in genere, guariscono completamente da qualsiasi ferita che non comporti la decapitazione, quindi è possibile che Connor MacLeod si sta riprendendo da una recente battaglia, seppur senza decapitazione.

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In precedenza, altre foto dal set avevano anticipato un primo sguardo al villain di Dave Bautista, il malvagio Kurgan. La lavorazione del film procede a ritmo serrato dopo il lungo stop dovuto a un infortunio subito da henry Cavill che ha fatto slittare di qualche mese le riprese.

La (possibile) sinossi del reboot di Highlander

La trama di Highlander trapelata l'anno scorso, se confermata, suggerisce che il film rimarrà fedele alla premessa dell'originale del 1986. Ecco la sinossi:

Secoli dopo la sua prima morte su un campo di battaglia scozzese, il guerriero immortale Connor MacLeod si muove nel mondo moderno, tormentato dalla perdita e dall'infinito ciclo di violenza che affligge la sua specie. Quando lo spietato immortale Kurgan riemerge, appoggiato da un'organizzazione segreta decisa a svelare il segreto della vita eterna, Connor è costretto a tornare nel Gioco, un'antica battaglia in cui "ne resterà uno solo". Guidato dal suo mentore Ramírez e da un'alleata mortale, l'archeologa Kate Bennett, Connor deve affrontare il suo passato e riscoprire la sua ragione di vita. Mentre gli immortali si scontrano attraverso il tempo e i continenti, la lotta per il misterioso Premio si trasforma in una battaglia per l'anima dell'umanità.

Scritto da Michael Finch e diretto da Chad Stahelski, il reboot vede nel cast Henry Cavill, Dave Bautista, Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang e la superstar della WWE Drew McIntyre. L'uscita del film è prevista per il 2027, ma ancora non è stata comunicata una data precisa.