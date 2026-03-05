Highlander, il primo copione originale inedito diventa una graphic novel prima del film con Henry Cavill

Il mito di Highlander celebra i suoi 40 anni con una sorpresa: il copione originale del film verrà pubblicato come graphic novel. L'opera mostrerà una versione molto diversa della storia, con un Connor MacLeod più oscuro e ambiguo.

Il ritorno di Highlander tra cinema e fumetto

Il 2026 segna un momento particolarmente significativo per l'universo di Highlander. Non solo perché la saga celebra il suo 40º anniversario, ma anche perché l'interesse attorno alla storia degli immortali si sta riaccendendo grazie al nuovo film reboot con Henry Cavill, previsto ora per il 2027 dopo un rinvio della produzione.

Sean Connery in una scena di Highlander

Prima ancora che il progetto cinematografico arrivi sul grande schermo, però, i fan potranno riscoprire le radici della saga attraverso una forma narrativa diversa. La versione originale della storia ideata da Gregory Widen verrà infatti pubblicata per la prima volta come graphic novel.

Il volume, intitolato Highlander: The Original Screenplay, sarà pubblicato da Titan Comics e trasformerà il copione originale del film in un racconto illustrato. A dare forma visiva alla storia sarà Szymon Kudranski, artista noto soprattutto per il suo lavoro sulla serie Spawn.

Per chi conosce il film del 1986, questa pubblicazione promette qualcosa di più di una semplice curiosità editoriale. L'opera offrirà infatti l'opportunità di vedere come la storia era stata immaginata inizialmente, prima che le revisioni e le scelte produttive modificassero diversi elementi del racconto.

L'editor Jonathan Wilkins ha raccontato con entusiasmo il progetto, spiegando quanto sia stato affascinante tornare alle origini della saga: "Sono un fan di Highlander da quello che sembra l'alba dei tempi. È stato davvero emozionante riportare questa storia nella forma in cui era stata originariamente immaginata dal suo creatore, Gregory Widen."

Wilkins ha sottolineato che questa nuova pubblicazione permetterà ai lettori di esplorare percorsi narrativi rimasti fuori dal film finale: "Per la prima volta i lettori potranno vivere questa avventura epica che attraversa i secoli e scoprire le diverse direzioni che la storia aveva preso prima dell'inizio delle riprese."

Un Connor MacLeod molto più oscuro

La versione originale dello script di Highlander - L'ultimo immortale presenta alcune differenze significative rispetto al film che il pubblico ha imparato ad amare negli anni. E la più importante riguarda proprio il protagonista, Connor MacLeod.

Lambert in Highlander

Nel film uscito al cinema, MacLeod viene costruito come un eroe tragico ma sostanzialmente nobile, un guerriero immortale costretto a combattere nel corso dei secoli. Nel copione originale, invece, il personaggio era molto più ambiguo e vicino alla figura dell'anti-eroe.

Alcune scene furono eliminate proprio per rendere MacLeod più empatico agli occhi del pubblico. Tra queste c'era un incontro con il suo grande nemico Kurgan ambientato nella Francia del XVIII secolo, una sequenza che avrebbe ampliato il rapporto tra i due immortali.

Un'altra differenza riguarda l'inizio della storia. Nel film, MacLeod viene bandito dal suo villaggio con una cerimonia solenne dopo la scoperta della sua immortalità. Nella versione originale, invece, il protagonista decide di lasciare il villaggio di propria volontà, una scelta che cambia la percezione del personaggio.

Anche il tono generale della storia era più filosofico. In una scena poi tagliata, il mentore Ramirez avverte MacLeod dei rischi legati alla vita eterna. Secondo il guerriero spagnolo, un immortale che smette di vivere pienamente e di amare liberamente finirebbe per trasformarsi come il Kurgan, freddo e ossessionato dal potere. Nel film finale, invece, Ramirez consiglia a MacLeod di lasciare la moglie per proteggerla, una scelta narrativa molto diversa.

Il cambiamento più radicale riguarda però il finale. Nel copione originale, la storia si conclude con un gesto estremamente controverso: MacLeod uccide la sua amata Brenda per mantenere segreto il mondo degli immortali.

Questo finale sottolinea una delle idee centrali dello script iniziale: MacLeod e il Kurgan non sono semplicemente nemici, ma due facce della stessa medaglia. In un passaggio della sceneggiatura, il Kurgan afferma addirittura di essere l'unico vero amico che MacLeod abbia mai avuto nei secoli.

Questa visione più cupa e moralmente ambigua potrebbe sorprendere molti fan della saga. Ma proprio per questo Highlander: The Original Screenplay promette di diventare un documento affascinante per chi vuole capire come nasce un mito cinematografico e quante trasformazioni può attraversare prima di arrivare sullo schermo.

Il volume arriverà nelle librerie il 17 novembre 2026, offrendo ai lettori la possibilità di esplorare una versione alternativa della leggenda degli immortali.