"Le decapitazioni fioccheranno": il reboot di Highlander sarà il film più violento di Henry Cavill

Una star del reboot capitanato da Henry Cavill ha anticipato l'alto tasso di violenza e spettacolo che attende i fan al cinema.

Alto tasso di violenza e tante teste che salteranno, come promette una star dell'atteso reboot di Highlander, anticipando che quello in arrivo sarà il film più violento per Henry Cavill.

In una nuova intervista con ComicBook, Djimon Hounsou, co-protagonista di Cavill, ha anticipato che il film rimarrà fedele alle radici violente del franchise, compiacendo i fan di vecchia data, che durante la visione verranno "inondati" di decapitazioni.

Un reboot ad alto tasso di violenza

L'attore Djimon Hounsou sul Red Carpet degli Independent Spirit Awards 2007

Diretto da Chad Stahelski, regista della saga di John Wick, il reboot di Highlander rinnoverà il cult fantasy degli anni '80 adattandolo per un pubblico moderno senza però tradire lo spirito dell'originale.

"Questo film piacerà a tutti" ha assicurato Djimon Hounsou. "La portata dell'azione in questo film è maestosa, e non poteva essere altrimenti visto che è diretto da Chad, il regista di tutti i film di John Wick. E c'è anche un cast fantastico. Sarà spettacolare. I set, il modo in cui sono progettati... sicuramente, la mia scenografia è semplicemente fantastica. Ci saranno "molte" decapitazioni".

Djimon Hounsou affiancherà il protagonista Henry Cavill, che si calerà nei panni di Connor MacLeod, guerriero immortale interpretato nell'originale del 1984 da Christopher Lambert. Nel cast anche Russell Crowe, Karen Gillan, Dave Bautista e Jeremy Irons nel ruolo (probabilmente) del capo dei Guardiani, una società segreta che vigila sugli immortali.

L'importanza delle spade in Highlander

Le osservazioni di Hounsou sono particolarmente significative, considerando quanto siano centrali spade e decapitazioni nella mitologia di Highlander. All'interno del franchise, gli immortali possono morire davvero solo se decapitati, il che rende i duelli con la spada un elemento distintivo dell'azione, differenziandolo da altri prodotti similii.

Con Chad Stahelski alla regia, l'enfasi su questo tipo di combattimento viscerale acquista ancora più senso. Il regista del franchise di John Wick si è costruito una reputazione realizzando sequenze d'azione altamente coreografate e realistiche, che privilegiano la fisicità. Stavolta, al posto delle sparatorie, si troverà ad aver a che fare con abili spadaccini, fornendo al reboot un'identità distintiva nell'affollato panorama action.

L'uscita di Highlander avverrà nel corso del 2027.