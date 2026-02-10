Highlander: primo sguardo al villain di Dave Bautista nelle foto dal set

Dave Bautista immerso nella lavorazione del remake di Highlander, come anticipano le nuove foto dal set diffuse da SFFGazette.com che lo vedono nei panni del malvagio Kurgan. La star dell'MCU fronteggia il Connor MacLeod di Henry Cavill in una versione a prima vista davvero convincente.

Quanto a Cavill, le nuove foto lo vedono con indosso un nuovo costume e in forma smagliante per interpretare al meglio il mitico guerriero immortale. L'attore inglese sembra essersi ripreso completamente dalla ferita occorsagli durante la preparazione al personaggio che lo ha tenuto lontano dal set per mesi.

Chi è Kurgan, il nemico di Connor MacLeod?

Nelle foto dal set diffuse dal Daily Mail e da altre fonti, Dave Bautista è vestito completamente di nero, con un lungo cappotto da cui spunta un colletto da prete. L'attore sfoggia barba e capelli lunghi tinti di nero. Sia Bautista che Henry Cavill appaiono sporchi e feriti, il che suggerisce che siano impegnati nelle riprese di scene di battaglia.

Kurgan, interpretato da Clancy Brown nell'originale del 1986 Highlander - L'ultimo immortale, nacque in Russia, sulle coste del Mar Caspio. La sua tribù era tristemente nota per la sua crudeltà e per "gettare bambini in fosse piene di cani affamati e guardarli combattere per la carne" per puro intrattenimento.

Dopo il primo scontro con MacLeod nel XVI secolo, tra i due guerrieri si instaura una faida secolare in cui il Kurgan insegue senza pietà il suo nemico per centinaia di anni fino alla battaglia finale.

Il primo film di Highlander seguiva MacLeod e Kurgan in una lotta all'ultimo sangue per assorbire i poteri l'uno dell'altro. La premessa del franchise nel suo complesso è che, alla fine, resterà un solo immortale e ci aspettiamo che il reboot riprenda questi temi in chiave ancor più spettacolare.

La sinossi di Highlander

Secoli dopo la sua "prima" morte su un campo di battaglia scozzese, il guerriero immortale Connor MacLeod vive nel mondo moderno, tormentato dalla perdita e dall'infinito ciclo di violenza tra i suoi simili. Quando lo spietato immortale Kurgan riemerge, sostenuto da un'organizzazione segreta decisa a svelare il segreto della vita eterna, Connor è costretto a tornare a combattere l'antica battaglia alla fine di cui "ne resterà uno solo". Guidato dal suo mentore Ramírez e da un'alleata mortale, l'archeologa Kate Bennett, Connor deve fare i conti col drammatico passato e trovare un nuovo scopo di vita. Mentre gli immortali si scontrano attraverso il tempo e i continenti, la lotta per il misterioso "Premio" diventa una battaglia per l'anima dell'umanità.

Scritto da Michael Finch e diretto da Chad Stahelski, Highlander vede nel cast Henry Cavill, Dave Bautista, Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang e Drew McIntyre. L'uscita del reboot dovrebbe essere prevista per il 2027.