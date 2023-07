Hawkeye: la Kate Bishop di Hailee Steinfeld apparirà in Secret Wars e altri progetti dell'MCU? [RUMOR]

I Marvel Studios sembrerebbero avere grandi piani in serbo per il personaggio di Kate Bishop, apparsa per la prima volta nella serie Disney+ Hawkeye.

Il debutto di Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop in Hawkeye, serie TV arrivata su Disney+ nel 2021, è stato accolto con entusiasmo dai fan Marvel. Anche gli studios sono rimasti convinti dalla sua interpretazione e sembrerebbe proprio che ci siano grandi piani in serbo per il suo personaggio. L'indiscrezione è arrivata dallo scooper Daniel Richtman secondo cui Kate Bischop dovrebbe apparire in ben 4 progetti del Marvel Cinematic Universe.

Il primo sarebbe The Marvels, film in arrivo nelle sale a novembre, il secondo sarebbe un progetto sugli Young Avengers (non si conosce ancora l'entità del progetto), poi una seconda stagione di Hawkeye e infine un cameo in Avengers: Secret Wars.

Le indiscrezioni potrebbero risultare corrette dal momento che diverse fonti hanno riportato la presenza di Kate Bishop nella scena post-credits di The Marvels.

Hawkeye, Hailee Steinfeld: "Jeremy Renner mi ha supportata, sia nella realtà che come Kate Bishop"

Hawkeye, come ci conclude la prima stagione?

Nel finale di stagione della prima stagione di Hawkeye, Kate ha aiutato Barton a porre fine alle macchinazioni di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) e della Tracksuit Mafia. Ora i Marvel Studios sarebbero impegnati a creare un futuro in grande nel franchise per la giovane protagonista femminile.

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l'ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un'abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.